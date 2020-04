'Umjesto da otvaramo kafiće, bolje je da proizvodimo hranu'

U mojoj glavi pesimizam traje pet minuta, sada je prilika za nove ideje, za nove borbe. A lijek za pesimizam? Naravno, to je optimizam! To nam sada treba kako bi sačuvali gospodarsku snagu i aktivnost u zemlji. Nema mjesta depresiji.

Vrlo samouvjereno poručuje Renato Radić čelnik Prima namještaja koja zapošljava oko 2000 radnika u osam svojih tvornica i 58 trgovina u zemlji. U razgovoru za kampanju 'Budite heroj koje Hrvatska treba' koju je pokrenula Styria Media Group kaže kako je marketing sada bitniji nego ikad prije te poručuje: 'Što će mi stroj koji proizvodi, ako nemam marketing'.

Podijelio je svoja razmišljanja o koroni i gospodarskoj krizi rekavši kako su u prvom trenu bili svi u šoku, naročito jer je njihov posao ostao bez prihoda jer su se svi dućani zatvorili.

- Ali Vlada je dobro reagirala svojim mjerama pomoći. Prvo se morao izgraditi osjećaj sigurnosti zaposlenika i to se kroz bruto minimalnu plaću i postiglo. Ali uz sigurnost, još su dvije ključne stvari koje trebaju cijelom društvu kako bi nastavili – solidarnost i optimizam – govori Radić. Foto: Damir Špehar/PIXSELL Radić odmahuje na to što je gosodarstvo stalno na mjesec i pol dana i poručuje:

Kaže kako Vlada sada mora raditi na izgradnji povjerenja poduzetnika, radnika i društva jer jedino društva s izrađenim visokim osjećajem povjerenja u sustav, mogu biti uspješna. Predlaže mjere koja Vlada mora osigurati.

- Pod hitno treba osigurati likvidnost poduzećima jer likvidnost najveća briga svih u našoj branši. Trebaju se osigurati kreditne linije preko HABOR-a uz državna jamstva kako bismo mogli normalno raditi i kako bi se zadržala gospodarska moć države. Nakon tromjesečnih mjera, trebat će osigurati i skraćeni rad uz punu zaposlenost – kaže naš sugovornik. Smatra da je sad idealno vrijeme da domaće gospodarstvo priču okrene u svoju korist i iskoristi prilikza izgradnju vlastite proizvodnje.

- Najgore je što izvozimo sirovinu pa onda uvozimo gotove proizvode. To nam se pogotovo dešava u prehrambenoj industriji. Važno je što više poticati supstituciju uvoza, investicije ne smiju stati, treba osigurati jednostavne pristupe u fondovima i sredstvima za razvoj ili za izgradnju novih tržišta. Moramo ulagati i u marketing bez kojeg nema razvoja tržišta. Marketing je zapravo ključan jer više nije dovoljno samo kupiti stroj za proizvodnju. Što će nam taj stroj ako nemamo marketing? A marketing trebamo i za domaće tržište i za izvoz jer su sve dobre i uspješne poduzetničke priče prvo razvile kod kuće, a onda i na svjetskom tržištu – kaže Radić.

Govoreći o općem stanju u društvu, smatra da sada treba graditi optimizam te se nimalo ne boji recesije.

- Recesija nije nikakva biljka koja dolazi iz svemira, mi ljudi izazivamo depresiju, a lijek za depresiju je optimizam. Ne smijemo dozvolit depresiju. Mjesec dana smo stali i što ako jesmo? Na Kupresu kad snijeg zapadne, sve stane na mjesec i pol dana. Nismo mi ljudi prestali živjeti ako smo stali na mjesec dana. Ali sad moramo biti jako aktivni, optimistični. Zaustavili smo puno stvari – industriju, poljoprivredu, na mjesec dana smo zaustavili i uvoz smeća od hrane. Nikad nismo promišljali otkud pojava tumora debelog crijeva? I nikad to nismo povezali s hranom lošije kvalitete koja dolazi iz uvoza. Pod izlikom jeftinog, uvozili smo lošije. Sada moramo otvarati nova radna mjesta u zelenoj industriji, radi zdrave hrane, prvenstveno za svoje stanovništvo. Umjesto da otvaramo kafiće, bolje je da proizvodimo hranu. Netko je krv prolio za našu zemlju i sada se moramo pobrinuti da svaka stopa neobrađene zemlje bude obrađena – otvoren je i oštar naš sugovornik.

Kao poduzetnik u poslu je od 1993. i kaže kako je administracija uvijek bila najveća kočnica za poslovanje.

- Ona je maćeha, ne majka naše privrede. Sada moramo ozdraviti, a za to treba politička odluka. Dodatno, korupcija je glavni uzrok našeg stanja i besperspektivnosti te zato je toliko ljudi iselio. Zaista mislim da se sad svi moramo uključiti u stvaranje države kakvu želimo, a ne iseljavati. Država smo svi mi i svi možemo utjecati na to kakva će biti država. Uvjerili smo se u krizi da nigdje nije ljepše nego u svojoj državi. Moramo to poštivati – smatra Radić. Sve resurse za dobru priču imamo, a ljudi su ono najvrjednije što imamo. Radić nastavlja da pod hitno moramo odlučiti što želimo raditi naredne dvije godine, a onda i pet te donijeti plan rada, a ako se i pogriješi u koracima, popraviti to.

- Na Vladi je da preuzme vodstvo države u pravom smjeru. To možemo, nije naš narod toliko glup. Štoviše, sposobni smo. Na nama je odluka o tome hoćemo li biti uspješni – poručuje Radić.

Foto: Borna Filic/PIXSELL Radić kaže da nije dobro što puno toga uvozimo, a naročito da je loše što izvozimo sirovine, da bi poslije uvozili gotove proizvode

Govoreći o Prima namještaju, kaže kako je njihova najveća vrijednost što u svom radu imaju zaokruženu priču – ivlastitu proizvodnju namještaja, svoje dizajnere koji svake godine rade na novim linijama proizvoda, ljude koju izlaze na teren ako se radi namještaj po mjeri, a poslije prodaje imaju i svoje servisere.

- Mi smo tu, doma, ne možemo pobjeći od svojih kupaca niti ih možemo muljati. Priča nije gotova kad netko kupi namještaj jer kupci s tim namještajem žive godinama, pa se onda i vrate u trgovinu – govori o tome kako je raditi na 'domaćem' terenu. Prima namještaj također izvozi u cijelu Europu te im je cilj proširiti maloprodaju u drugim zemljama. Navodi kako je bitna stvar u širenju posla i marketing te da kriza ne smije zaustaviti ulaganje u promiciju.

- Kriza nam je velika prilika i za ulaganje u marketing. Imamo veliki promet i online koji i globalno raste za deset do 20 posto godišnje. Naša je sreća što naši kupci obično proizvode pogledaju online, pa skoče do trgovine po namještaj jer su naši dućani smješteni u svim kutcima zemlje. Oglašavanje je bitno za poslovanje, to nikad nisam smatrao troškom, nego investicijom ali oglašavati se mora pametno i stvari se moraju gledati na duge staze. S medijima se trebaju graditi partnerski odnosi te moramo dugoročno pratiti jedni druge. To je način življenja, kupovanje domaćih proizvoda s domaćim partnerima, razvijati dugoročne odnose te će svi na kraju biti zadovoljni – govori Radić.

Naročitu važnost medija vidio je u krizi primjećujući da mediji imaju snagu utjecati na stvaranje negativne ili pozitivne slike o nekoj stvari.

- I mislim da nam sad trebaju optimistične poruke, pravi dobri primjeri kojih ima jako mnogo. Jasno mi je da se ljudi u ovakvoj krizi prepadnu, da prestanu oglašavati. Ali sada u krizi je jako bitno da idemo jedni prema drugima, tako I privrednici prema medijima – zaključuje Radić.