Umjesto helikopterske Hitne, pacijente s otoka prevozila vojska: 'Sustavi nisu povezani'

U samo nekoliko dana vojni helikopteri Hrvatskog ratnog zrakoplovstva intervenirali su na Korčuli, Visu, Snježnici u Konavlima i Hvaru prevozeći hitne pacijente do bolnica. Razlog njihova angažmana bio je kvar helikoptera Helikopterske hitne medicinske službe na Braču, ali i ograničena dostupnost policijskih letjelica. Prema informacijama Ministarstva obrane, potpora Oružanih snaga civilnim institucijama propisana je Zakonom o obrani te se vojska uključuje tek kada civilne službe iscrpe vlastite kapacitete, piše Dnevnik.hr.

Helikopter stacioniran na Braču bio je izvan funkcije zbog kvara na oba motora. Istodobno, najnoviji helikopter MUP-a, koji je u veljači predstavljen kao trajno smješten u Čilipima, također nije bio dostupan - najprije zbog obuke, a potom zbog servisa. Na raspolaganju je ostala manja letjelica, no ona, prema postojećim ugovorima, ne leti noću.

Iz Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu naknadno su poručili kako je helikopter na Braču od nedjelje ponovno u funkciji. Objasnili su i da ugovor s pružateljem usluge Helikopterske hitne medicinske službe predviđa osiguravanje zamjenske letjelice u roku od osam sati u slučaju kvara.

- U skladu s ugovorima koje je s pružateljem usluge HHMS-a potpisalo Ministarstvo zdravstva, pružatelj usluge dužan je u slučaju operativne nedostupnosti helikoptera osigurati zamjenski helikopter istih ili boljih tehničkih karakteristika u roku od osam sati. Ako pružatelj usluge ne ispuni tu ugovornu obavezu, plaća ugovornu kaznu Ministarstvu zdravstva, poručili su iz Zavoda.

Na pitanja o eventualnim kaznama i odgovornosti pružatelja usluge ministrica zdravstva nije željela odgovarati.

Premijer Andrej Plenković smatra kako je sustav hitnog medicinskog prijevoza danas na znatno višoj razini nego prije dolaska njegove Vlade. Istaknuo je kako Hrvatska ranije nije imala ni helikoptersku ni pomorsku hitnu službu.

- Danas imamo specijalizirane brodice s timovima i medicinske helikoptere koji obavljaju te zadaće. Mislim da smo cijelu razinu usluge digli na visoku razinu, rekao je Plenković.

S druge strane, gradonačelnik Komiže Ivica Vitaljić upozorava kako sustav još uvijek ima ozbiljne nedostatke, posebno kada je riječ o povezanosti službi.

- U našoj županiji, a vjerojatno i u drugima, sustavi 112 i 194 jednostavno nisu dovoljno povezani. Ne reagira se uvijek pravovremeno kada dođe do problema. Ide sve na bolje, ali to moramo dovesti do savršenstva jer je ljudski život najvrjedniji, poručio je Vitaljić.

Niz posljednjih intervencija pokazao je koliko su otoci i udaljena područja ovisni o brzoj i učinkovitoj helikopterskoj medicinskoj pomoći. Upravo zato, ističu mnogi, svaki propust treba detaljno analizirati kako se slične situacije više ne bi ponavljale.