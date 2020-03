'Umjesto žičare, dajte 10.000 kn zatvorenima idućih dana'

Isplata potpore poslodavcima za plaću radnika u iznosu minimalne plaće uz uvjet da ne smiju otpuštati radnike kao jedna od mjera Vlade za pomoć poduzetnicima u ovoj krizi epidemije koronavirusom, smatra SDP-ov Gordan Maras, dobar je početak, ali država mora dati više.

- Tvrtke treba osloboditi doprinosa, smanjiti javnu državnu potrošnju i osigurati financijsku potporu višu od minalne plaće. HNB i ministarstvo financija trebaju razgovarati s bankama o obustavi kredita građanima na određeni period, u kojem bi plaćali eventualno kamate - istaknuo je dodavši kako jedinice lokalne samoprave nemaju veliki financijski kapacitet, ali da Grad Zagreb ima mogućnost pomoći tvrtkama posebno u ovom trenutku kad se od sutra zatvaraju sve uslužne djelatnosti koje nisu nužne. Ima i prijedlog.

- Nema potrebe da jurimo i završavamo žičaru. Neka se da potpora za 20.000, 30.000 malih poduzetnika i obrtnika u Zagrebu dok traje ova obustava rada u iznosu od 10.000 kuna. To je puno kvalitetnija pomoć nego da se juri sa završetkom žičare za koju znamo koliko stoji. Za one tvrtke koje sad neće raditi treba ih osloboditi komunalne naknade 100 posto, a za one koje rade 30 posto jer ne vidim smisao da plaćaju, a ne mogu raditi - istaknuo je.