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DEVASTACIJA NA MURTERU

Umjetnom travom prekrio plažu u Betini! 'Trava je tu od 2019., a kad bura zapuše, nastane šteta'

Piše Luka Safundžić, Petra Mustać,
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Umjetnom travom prekrio plažu u Betini! 'Trava je tu od 2019., a kad bura zapuše, nastane šteta'
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Razgovarali smo s mještanima nakon naše objave o plaži u Betini na Murteru koju je vlasnik obližnjeg apartmana 'presvukao' u umjetnu travu...

Dečki će izaći na teren i vidjeti što se događa. Izjavio je nam je to Kristijan Jareb, načelnik Općine Tisno, nakon što su mu građani prijavili bizarnu devastaciju betonirane rive u Betini koja se koristi kao plaža.

Naime, netko, za koga mještani tvrde da je strani turist koji godinama ondje ljetuje, veći komad rive obložio je zelenom umjetnom travom kakva se stavlja i na nogometna igrališta. Postavio je i suncobrane te improvizirani šank. Sve to nalazi se na pomorskom dobru.

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- Mi taj dio zovemo Republika Mađarska. Umjetna trava ondje je bila prije 2019. Ima i fotografija na Google Mapsu stara sedam godina. Prvo je stavio nekoliko kvadrata, ali je imao problem s burom, koja mu je sve to podizala s vremena na vrijeme u more i pravila štetu. Onda su došle ozbiljnije intervencije na toj nazovi instalaciji, jer je tepih od umjetne zelene trave pričvršćen za betonsku površinu - opisao nam je Betinjanin koji živi u blizini plaže prekrivene umjetnom travom.

Kako doznajemo, uvijek ima onih koji koriste tu plastičnu oazu - ili se sunčaju, ili se ukrcavaju na brod, ili silaze s broda.

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- Zato su i stavili umjetnu travu, da im bude ugodnije. Možda i jest osjećaj bolji kad hodate, ali jednostavno je užasno to vidjeti. Prema mojoj procijeni, deset godina ta se instalacija ondje nalazi i, koliko mi je poznato, nitko od nas koji ovdje stalno živimo nije prijavljivao. Čini nam se uzaludan posao jer je taj potez zauvijek prostorno uništen - kazao nam je drugi susjed.

S vlasnicima strancima, kaže, nitko nikad nije imao problema, osim što se drže po strani, izbjegavaju domaće ljude i rade po svom.

O slučaju smo kontaktirali načelnika Općine Tisno, Kristijana Jareba, koji nam se javio nakon upita i istaknuo kako će nadležni provjeriti situaciju na terenu.

- Ja sam načelnik općine, takve prijave idu prema komunalnim redarima. Nisam to vidio, imamo veliku obalu, ima puno problema. Prijava ima puno - rekao nam je Jareb.

Zakon je jasan, betoniranja i intervencija uz more jest devastacija obale. Propisane su visoke novčane, a moguće je dobiti i zatvorsku kaznu. U međuvremenu je fotografija koja je objavljena na društvenim mrežama dobila mnoštvo komentara. Komentatori su ogorčeni što se sve može raditi na obalnom pojasu.

- Kao trećerazredni resort na Karibima. Ta mikroplastika s prvim vjetrom ode u more. Kakve su ovo nakarade - samo su neki od komentara ogorčenih građana na društvenim mrežama. 

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