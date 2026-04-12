'Umjetnu inteligenciju mi ne možemo više zaustaviti, a kontrolirati je ne znamo...'

Može li i hoće li ljudski mozak opstati u eri umjetne inteligencije? Hoće li ona za buduće generacije obavljati sav misaoni posao i ugroziti ljudski opstanak? Na ta nam pitanja odgovara prof. dr. sc. Marko Radoš, naš najpoznatiji interventni neuroradiolog, koji je prvi u Hrvatskoj uspješno uveo metodu radiološkog liječenja aneurizmi unutar lubanje. On, međutim, aktivno proučava i utjecaj umjetne inteligencije na mozak. Voditelj je Odsjeka za slikovni prikaz mozga pri Hrvatskom institutu za istraživanje mozga i upozorava na utjecaj umjetne inteligencije na mlade generacije.