Umrla Emma Bonino, jedna od najpoznatijih političarki u Italiji, borila se za pravo na pobačaj

Emma Bonino, talijanska političarka koja je borila za pravo na pobačaj, umrla u petak u 78. godini, rekao je njezin glasnogovornik. Politički život Emme Bonino počeo je kaznenim djelom. Godine 1974., kada je pobačaj u Italiji bio nezakonit, otputovala je u tajnu kliniku u Firenci kako bi prekinula neplaniranu trudnoću.

„Vraćajući se noću vlakom, odlučila sam da nitko, baš nitko, nikada više ne bi smio prolaziti kroz takvo poniženje”, prisjetila se kasnije. Godinu dana poslije sama se prijavila policiji, pretvorivši svoj privatni „prijestup” u javni čin prkosa.

Njezino uhićenje potaknulo je kampanju koja je dovela do legalizacije pobačaja 1978., a Bonino je uvela u parlament kao članicu Radikalne stranke, male, ali neumorne snage za građanska prava.

Izravna i sitna rasta, Bonino je bila strastvena zagovornica socijalne pravde i rodne ravnopravnosti te je kontroverze svjesno koristila za promicanje svojih ciljeva.

„Cijeli se život borim za prava i upozoravam ljude da ih brane jer nisu zajamčena zauvijek”, rekla je za Rai u 2024.

U karijeri dugoj pet desetljeća više je puta birana u talijanski i Europski parlament, bila je ministrica vanjskih poslova i europskih poslova te europska povjerenica u Bruxellesu.

U političkoj prvoj liniji ostala je i duboko u svojim 70-ima, a preboljela je i rak pluća, unatoč tome što se odbijala odreći pušenja.

O njezinu ugledu svjedoči i to što ju je papa Franjo u studenome 2024. posjetio u njezinu domu nakon ozbiljnog pogoršanja zdravlja, unatoč protivljenju Katoličke crkve njezinim stavovima o pobačaju.

Bonino je umrla u petak u 78. godini, rekao je njezin glasnogovornik. U ponedjeljak je bila hospitalizirana u teškom stanju, a u četvrtak je izašla s intenzivne njege i prebačena u privatnu kliniku.

Ostavila traga i u Bruxellesu

Radikalna stranka, koju je osnovao njezin politički mentor Marco Pannella, pomogla je preoblikovati talijansko društvo građanskim neposluhom, štrajkovima glađu i referendumima.

Neke su bitke dobili, poput zabrane nuklearne energije, dok u drugima, poput kampanje za legalizaciju kanabisa, nisu uspjeli.

Bonino je 1994. imenovana u Europsku komisiju uz potporu tadašnjeg premijera Silvija Berlusconija. Ondje je preuzela područja poput ribarstva, zaštite potrošača i humanitarne pomoći.

Bila je prva žena koja je na sjednicu Komisije došla u hlačama, a pozornost je privlačila i izvan institucija. Tijekom „ribarskog rata” EU-a s Kanadom plovila je na španjolskim ribarskim brodovima, a Kanadu je optužila za piratstvo.

„Ne mislim da su žene kategorija”

Godine 1997. nakratko su je pritvorili talibani tijekom posjeta Afganistanu nakon što su članovi njezine skupine fotografirali u ženskoj bolnici, što je bilo protivno talibanskim pravilima.

Osudila je šutnju međunarodne zajednice o sudbini afganistanskih žena, ali je Reutersu 1996. rekla da se ne smatra tradicionalnom feministicom.

„Ne želim i ne mislim da smo mi žene kategorija. Ako mislimo da smo kategorija koju treba štititi, mislim da ćemo izgubiti svoju borbu”, rekla je.

Nakon mandata u Bruxellesu nastavila se zalagati za borbu protiv ženskog genitalnog sakaćenja, ravnopravnost mirovina i prava migranata. Godine 2017. osnovala je stranku +Europa, zalažući se za tješnje povezivanje unutar EU-a.

Iako je sama bila vrlo popularna, njezina je stranka na izborima prolazila loše. Nije osvojila nijedno mjesto na europskim izborima 2019. i 2024., a na nacionalnim izborima 2022. osvojila je dva mandata.

Bonino, rođena 1948. na sjeverozapadu Italije, nikada se nije udavala i nije imala djece.

„Nisam ih imala svojom odlukom”, rekla je 2018. „Za imati djecu treba puno hrabrosti. S djetetom morate reći 'zauvijek'. Ja to nikad nisam uspjela.”