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TUŽNA VIJEST

Umrla je Andrea Zlatar Violić

Piše Veronika Miloševski,
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Umrla je Andrea Zlatar Violić
Foto: Patrik Macek/pixsell
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Bivša ministrica kulture u Vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti Andrea Zlatar Violić preminula je u 66. godini života

Bivša ministrica kulture u Vladi premijera Zorana Milanovića te teoretičarka književnosti Andrea Zlatar Violić preminula je u 66. godini života, piše Jutarnji list. Rođena Zagrepčanka, nakon završene klasične gimnazije studirala je komparativnu književnost, filozofiju i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Bila je dobitnica Rektorove nagrade i boravila je na kraćim stručnim stipendijama u inozemstvu.

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Godine 1988. magistrirala je iz područja književnosti na temi Marulićeve "Davidijade" a 1992. obranila doktorsku disertaciju (tema "Modeli srednjovjekovne autobiografije: ispovijest i životopis"). 1986. godine zaposlila se na Odsjeku za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Sudjelovala je na nizu znanstvenih skupova iz područja povijesti i teorije književnosti.

Usporedno sa znanstveno-nastavnom djelatnošću bavila se publicistikom, izdavačkom i uredničkom djelatnošću; prvo kao urednica kulture u "Studentskom listu" i na Omladinskom radiju (Radio 101), a potom i kao urednica u časopisima "Gordogan", "Vijenac"‘ i "‘Zarez".

Autorica je niza znanstvenih radova, kao i knjiga "Istinito, lažno, izmišljeno. Ogledi o fikcionalnosti" (1989), "Marulićeva ‘Davidijada‘ (1991), "Autobiografija u Hrvatskoj" (1998), "Ispovijest i životopis" (2000), "Tijelo, tekst, trauma" (Zagreb, Ljevak 2004.) te "Prostor grada, prostor kulture, Zagreb" ( Naklada Ljevak, 2008.).

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Bila je članica Društvo hrvatskih pisaca i Hrvatskog P.E.N. Primila je nagrade Orden viteza književnosti i umjetnosti Francuske vlade.

Kao političarka djelovala je kroz stranku HNS. Ministricom je postala 2011. godine, a tu dužnost obnašala je do ožujka 2015. godine, kada je podnijela ostavku te se vratila fakultetskim obavezama. No, samo nekoliko mjeseci kasnije, zadobila je tešku tjelesnu ozljedu. Pri padu s visine u Trstenom stradala joj je noga, a ozljeda je iziskivala operaciju, izvijestio je tada Jutarnji list. Barem mentalno, to razdoblje joj je olakšavala literatura. Priznala je i da ju je nesreća promijenila puno više nego politički pad.

Komentirajući pak politički pad, naglasila je da nije prekršila zakon, već jednu Vladinu odredbu, no i da je ostavka bila čin profesionalne etike. Usprkos načinu na koji je njen mandat ministrice završio, što se uključila u izvršnu vlast, nije požalila. Da nije probala, cijeli bi život žalila, bila je uvjerena.

Otvoreno je govorila i o djetinjstvu i odrastanju, koje je obilježio rani gubitak majke. Ona je preminula od posljedica karcinoma kada je Zlatar imala samo jedanaest godina. Središnja figura u njenom životu postala je, dakle, ona očinska, a balet i glazbenu školu zamijenili su sport i strani jezici.

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