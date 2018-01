Umrla je kao milijunašica, a svi čekaju otvaranje njene oporuke

Prošle godine dijagnosticiran je rak 91-godišnjoj Carmen Franco y Polo, kćeri španjolskog fašističkog diktatora Francisca Franca. Umrla je u subotu u svojoj kući u Madridu nakon što se oprostila sa najmilijima.

Carmen Franco rodila je sedmero djece koja imaju brojne obitelji. Za njezinu ostavštinu - novac i plemićke naslove - bore se sada njezini potomci. A bogatstvo nekadašnjeg dugogodišnjeg španjolskog diktatora nije maleno.

Foto: o.Ang.

Imetak koji je ostavio svojoj kćeri procjenjuje se na 600 milijuna eura i tri plemićka naslova. Imetak čine povijesne palače, luksuzni stanovi, velika poljoprivredna imanja, klinike, supermarketi, garaže, restorani...

Veliki interes za oporuku

Vojvotkinja Carmen koja je do same smrti bio dio španjolske elite bila je u 22 upravna odbora, a skoro svi su bili smješteni u zgradi koju Španjolci zovu 'Francovim bunkerom'. To je, naime, poslovna zgrada velika 4800 metara četvornih.

Carmen je ostavila oporuku, a Španjolci sa velikim interesom čekaju njezino otvaranje...

Njezin otac cijeli je život proveo u braku sa sedam godina mlađom Maríom del Carmen Polo. U braku su 1926. dobili kći Carmen koja se rodila u gradu Oviedu u španjolskoj pokrajini Asturiji. U trenutku kad se Carmen rodila njen je otac već bio visoki časnik u španjolskoj vojsci.

'Za mene, on je samo moj tata'

Imala je devet godina kad je započeo Španjolski građanski rat. No, Carmen nije bila posebno angažirana u politici. Živjela je u Francovoj glavnoj rezidenciji - nekadašnjoj kraljevskoj palači El Pardo pokaj Madrida.

Foto: wikipedia

U kapeli te palače čak se i udala za kirurga Cristóbala Martínez-Bordiúa, koji je od djeda naslijedio visoku aristokratsku titulu markiza od Villaverdea. Carmen je rodila sedmero djece, a neke su se njene kćeri i unuke udale u kraljevske i aristokratske obitelji.

Ona je godinama bila počasna predsjednica nacionalne Fondacije 'Francisco Franco', institucije osnovane 1976. koja veliča djelo njezinog oca.

- Za mene, on je samo moj tata - kazala bi Carmen Franco kad bi je upitali o zloglasnoj diktaturi njezina oca.

Francisco Franco vladao je Španjolskom skoro četiri desetljeća. Umro je 1975. godine. Na čelo zemlje tada je došao kralj Juan Carlos i Španjolska je postala demokratska zemlja. No to nije puno promijenilo život Francove voljene kćeri. Ona je nastavila uživati u bogatstvu i lagodnom životu.

Španjolski kralj Juan Carlos dodijelio joj je još višu titulu - vojvotkinje od Franca.