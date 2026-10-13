Umrla je sestra Nena koja je unatoč raku do zadnjeg dana obilazila i pomagala ljudima

Dokle god mogu hodati i raditi, neću na bolovanje. Ne želim prestati pomagati. Ovo nije samo posao, ovo je moj život. Tako je govorila Nedjeljka Todorović iz Gline, svima poznata kao sestra Nena. I održala je obećanje. Radila je do zadnjeg dana i obilazila potrebite, usamljene, bolesne i umiruće. A onda je i sama izgubila bitku. Umrla je ne navršivši ni svoju 60. Njezin su rad najbolje poznavali oni kojima je svakodnevno kucala na vrata, često u selima do kojih nije bilo jednostavno ni doći.

Glina: Nediljka Todorović | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Gotovo četiri desetljeća radila je u zdravstvu, a posljednjih godina kao patronažna sestra obilazila je starije, bolesne i nemoćne stanovnike Banije. Po kiši, snijegu, blatu i lošim cestama prelazila je velike udaljenosti kako bi nekome previla ranu, dala terapiju, pomogla savjetom ili jednostavno provjerila kako je. Za mnoge njezine pacijente taj posjet nije značio samo zdravstvenu skrb. Značio je da ih se netko sjetio, da nisu zaboravljeni i da još imaju s kim razgovarati.

- Zime su ovdje surove, ceste loše. Ima sela u koja jedva dođete i kad je suho, a kamoli po snijegu i kiši. Ali znam da me tamo netko čeka, netko tko se nada da ću doći, netko tko možda cijeli tjedan nije imao s kim popričati. I zbog toga idem dalje, bez obzira na vremenske uvjete i prepreke - rekla nam je jednom.

Glina: Nediljka Todorović | Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Nena je razumjela da se pomoć ne mjeri samo onime što se može učiniti medicinskim znanjem. Ponekad je najvažnije bilo sjesti, popiti kavu i saslušati čovjeka koji dane provodi sam. U krajevima iz kojih su mladi otišli, a mnoge kuće ostale prazne, takva je prisutnost imala posebnu vrijednost.

Posebnost njezine priče bila je i u tome što je drugima pomagala dok se sama suočavala s teškom bolešću. Ni vlastita borba nije izbrisala njezin osjećaj odgovornosti prema ljudima o kojima je skrbila. Tek kada joj je zdravlje postalo ozbiljna prepreka, morala je prestati obilaziti pacijente. Radila je sve dok se metastaze s lijevog plućnog krila nisu proširile. Prošle godine u kolovozu morala je na bolovanje. I tada su joj se mnogi nastavili javljati, raspitivati se za nju i pružati joj podršku koju je godinama davala drugima.

Tada, kada je bila najbolesnija, Nena nije imala inkluzivni dodatak. Živjela je od 370 eura koje joj je država bila isplatila u dva mjeseca, a još je brinula o 88-godišnjoj majci sa 17 dijagnoza. Iza nje je bilo 15 mjeseci čekanja na odgovor države čiji je bila Ponos – ima li pravo na inkluzivni dodatak. I onda je ga je napokon dobila, nakon što je završila u medijima. I tada je govorila da ne radi to zbog sebe nego zbog svih oboljelih koji su u sličnoj situaciji.

Za svoju je nesebičnost dobila priznanje Ponos Hrvatske. No njezina najveća potvrda vrijednosti nije bila nagrada, nego povjerenje ljudi koji su je čekali i kojima je njezin dolazak značio sigurnost.

Jednom smo je pitali bi li promijenila išta da može, a ona je odgovorila bez razmišljanja:

- Ništa. Isti posao, isti put. Moja djeca su mi najveći ponos, a moj posao mi je sve. Zdravlje me izdaje, ali to je život. Bit će kako mora biti - kazala je.