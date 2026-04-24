Curica (2) umrla nakon rutinske operacije u Sarajevu. Osudili liječnike na 17 godina zatvora

Djevojčica Džena Gadžun iz Kaknja preminula je u studenom 2021. godine usljed komplikacija koje su se pojavile nakon što je podvrgnuta operativnom zahvatu u jednoj priatnoj klinici u Sarajevu a taj je tragični slučaj potaknuo veliko zanimanje javnosti pa i jasvne prosvjede u Sarajevu uz zahtjeve da se utvrdi odgovornost. Nepravomoćnom presudom liječnik Suad Rožajac osuđen je na deset godina zatvora, Nina Jovanović na četiri i pol godine a Jasmina Halimić na tri godine.

Svima je izrečena i mjera višegodišnje zabrane obavljanja liječničke prakse.

Rožajac je proglašen krivim za teško kazneno djelo protiv zdravlja ljudi i nesavjesno liječenje, dok su Nina Jovanović i Jasmina Halimić osuđene za kazneno djelo zloporabe položaja ili ovlasti.

Prema navodima iz optužnice, Rožajac je kao anesteziolog primijenio neprikladno sredstvo anestezije a propustio je pravodobno uočiti znakove pogoršanja stanja djeteta jer nije postavio elektrode radi praćenja vitlanih parametara djeteta. Sve to dovelo je do hipoksije, odnosno smanjenja razine kisika u tijelu pacijentice velikog intenziteta, što je za posljedicu imalo smrt djeteta šest dana nakon operacije.

Optužnica je podignuta 2023. godine nakon upornog inzistiranja roditelja na tvrdnji da je smt njihove kćeri prouzročena postupcima liječnika koji su sudjelovali u operaciji.

Džena Gadžun je umrla u Kliničkom centru u Sarajevu šest dana nakon što je podvrgnuta operaciji očnog kapka koja je trebala biti rutinski zahvat u jednoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji. Tijekom postupka došlo je do komplikacija i srčanog zastoja nakon čega je djevojčica pala u komu iz koje se više nije probudila.

Roditelji preminule djevojčice Amila i Muris Gadžun kazali su kako im je suđenje bilo novo poniženje uz svu bol koju su pretrpjeli a kazali su i kako im osim Jasmine Halimić drugo dvoje optuženih nisu iskazali ni sućut.

Liječnici su tijekom suđenja svoju obranu temeljili na tvrdnji kako su poduzeli sve uobičajene mjere, no unatoč tome pojavile su se komplikacije na koje nisu mogli utjecati.

"Ono što se dogodilo nije bila greška, nije bila korist, nije bila zloporaba. Bila je tragedija. A tragedija i kaznena odgovornost nisu isti pojam, ma koliko bol bila stvarna i ma koliko javnost tražila odgovor", kazala je Jovanović u završnoj riječi.