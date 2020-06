Umrlo 406.466 ljudi u svijetu, zaraženih više od 7 milijuna

S 1.961.187 zaraženih i 111.007 umrlih Sjedinjene Države i dalje zauzimaju prvo mjesto na popisu zemalja najteže pogođenih pandemijom

<p>Pandemija koronavirusa usmrtila je najmanje 407.009 osoba u svijetu na 7.142.462 zaraženih prema podacima na stranici Sveučilišne bolnice Johns Hopkins u utorak u 15 sati.</p><p>Više od 7 milijuna zaraženih službeno je dijagnosticirano u 196 država i teritorija otkako se bolest pojavila u prosincu što dovode u pitanje stručnjaci s američkog sveučilišta Harvard.</p><p>Bolest se Kinom možda počela širiti već u kolovozu 2019., tvrdi studija s Harvarda temeljena na satelitskim snimkama, obrascima putovanja u bolnice i podacima iz internetskih tražilica, no Kina je tu tvrdnju nazvala „smiješnom“. </p><p>S 1.961.187 zaraženih i 111.007 umrlih Sjedinjene Države i dalje zauzimaju prvo mjesto na popisu zemalja najteže pogođenih pandemijom.</p><p>Na drugom mjestu po broju žrtava je Velika Britanija s 40.597 umrlih, iako je brojka koju je u utorak objavio Nacionalni statistički zavod veća i dosegnula je gotovo 50.000 mrtvih od posljedica covid-19.</p><p>Na trećem je mjestu Brazil s 37.134 umrlih od koronavirusa, ali ta najveća južnoamerička država s ukupno 707.412 zaraženih na drugom je mjestu po broju zaraženih u svijetu.</p><p>Danima stručnjaci upozoravaju da je Južna Amerika novo žarište koronavirusa i upozoravaju na potkapacitiranost sanitarnih vlasti u toj regiji.</p><p>Na trećem mjestu po broj žrtava je Italija s 33.964, a slijedi Francuska s 29.209 umrlih od posljedica bolesti Covid-19.</p><h2>Eurozona: pad BDP-a</h2><p>Zbog mjera izolacije koje su europske države nametnule u pandemiji, BDP eurozone pao je za 3,6 posto u prvom tromjesečju, što je najviše od uspostave zajedničke europske valute 1999. godine.</p><h2>Indija</h2><p>Indijska prijestolnica New Delhi mogla bi imati više od pola milijuna oboljelih do kraja srpnja, što znači da bi se broj zaraženih umnožio dvadeset puta u dva mjeseca, upozorila je lokalna vlada. </p><p>Taj megalopolis od 20 milijuna stanovnika do danas ima 874 umrlih od koronavirusa na 29.943 potvrđenih zaraženih. Brojna svjedočanstva govore o teškom stanju u bolnicama i preopterećenosti pogrebnih službi. </p><p>"Trebat će nam najmanje 80.000 bolničkih kreveta za 550.000 zaraženih u Delhiju do 31. srpnja", kaže Manish Sisodia, druga osoba u lokalnoj vladi nakon sastanka posvećenog sanitarnoj krizi.</p>