DIVLJA SVINJA

'Umrlo go*no u njemu'. Jeziv susret Rusa i zvijeri u cijevi plinovoda na istoku Ukrajine

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: X/screenshot

Jezivi incident se navodno dogodio u blizini Kupjanska gdje je Rusija 29. studenog prošle godine pokrenula ofenzivu. Cilj je ovladavanje tim prostorom i rijekom Oskil

Još od 2022. bojište u Ukrajini mijenja se puževim korakom. Rusi već neko vrijeme koriste cijevi napuštenih plinovoda kako bi Ukrajincima došli s leđa i zaobišli teško utvrđene rovove i linije obrane. Video jednog takvog prodora kroz cijev objavio je bivši zamjenik ministra unutarnjih poslova Ukrajine, Anton Geraščenko.

 - Navodno se radi o susretu ruskog vojnika s divljom svinjom u tunelu u Harkivskoj oblasti - napisao je Geraščenko u opisu videa u kojem se može vidjeti ruski vojnik kako puže kroz cijev, a onda mu s leđa dolazi divlja svinja i njuškom i očnjacima se zabija u kameru.

Jezivi incident se navodno dogodio u blizini Kupjanska gdje je Rusija 29. studenog prošle godine pokrenula ofenzivu. Cilj je ovladavanje tim prostorom i rijekom Oskil. Divlje svinje su izuzetno opasne, pogotovo ako su ranjene ili smatraju da se nalaze u opasnosti. Vepar može doseći i do 300 kg te je s velikim očnjacima ozbiljna životinja.

