Umro general JNA i vukovarski krvnik Nebojša Pavković (78)

General vojske nekadašnje SR Jugoslavije i haški osuđenik Nebojša Pavković umro je u Beogradu u 79. godini života nakon što su ga privremeno oslobodili iz zatvora u Finskoj zbog zdravstvenih razloga krajem rujna, piše Kurir.

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

U tom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Foto: Profimedia

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.

Kako su pisali mediji 2006. godine, tada 58-godišnji Pavković je u ljubavnoj sobi pritvora u Scheveningenu s tada 26-godišnjom djevojkom Majom začeo bebu. Pavković se jedno vrijeme, prije izručenja u Haag, navodno skrivao i kod njezinih roditelja. Kasnije su se oženili, ali i rastali 2012 godine. Pavkoviću je to bio četvrti brak, a u finskom zatvoru sklopio je i peti s novom izabranicom 2021. godine.