Umro Hermann, autor kultnog 'Jeremiaha' i 'Sarajevo tanga'

Belgijski crtač i scenarist Hermann Huppen, jedan od najutjecajnijih autora u povijesti europskog stripa, preminuo je 22. ožujka u Bruxellesu u 88. godini života. Vijest o smrti umjetnika, poznatijeg pod pseudonimom Hermann, potvrdila je njegova izdavačka kuća Le Lombard, navodeći kako je preminuo nakon višegodišnje borbe s karcinomom. Iza sebe je ostavio opus od preko 120 albuma koji su redefinirali žanrove poput vesterna, znanstvene fantastike i povijesne drame te duboko utjecali na generacije crtača diljem svijeta.

Hermann je bio majstor realističnog i sirovog stila, a njegove priče, često mračne i pesimistične, istraživale su dubine ljudske prirode u ekstremnim okolnostima, ne bježeći od nasilja i surovosti, ali uvijek ostavljajući tračak nade u čovječanstvo.

Hermann Huppen rođen je 17. srpnja 1938. godine u mjestu Bévercé, u blizini Malmedyja. Prije nego što je zakoračio u svijet stripa, školovao se za stolara i radio kao dizajner interijera. Njegov umjetnički put započeo je relativno kasno, 1964. godine, kada je svoju prvu kratku priču objavio u časopisu 'Spirou'. Njegov izniman talent odmah je prepoznao legendarni scenarist Greg, koji ga je pozvao u svoj studio i time lansirao jednu od najvažnijih karijera u povijesti devete umjetnosti.

Prvi veliki uspjeh došao je 1966. godine sa serijalom 'Bernard Prince', avanturističkom pričom koju je Hermann crtao prema Gregovom scenariju za kultni časopis 'Tintin'. Suradnja se pokazala iznimno plodnom, a dvojac je 1969. stvorio i svoje najpoznatije zajedničko djelo, vestern serijal 'Comanche'. Svojim realističnim prikazom Divljeg zapada, dinamičnim kadrovima i beskompromisnim pristupom, 'Comanche' je postao jedan od kamena temeljaca žanra, stojeći uz bok velikanima poput Blueberryja.

Iako je stekao slavu kao crtač, Hermannova kreativna snaga došla je do punog izražaja kada je 1977. godine počeo samostalno pisati i scenarije. Tada je stvorio svoje životno djelo, postapokaliptični serijal 'Jeremiah'. Priča o Jeremiahu i njegovom ciničnom suputniku Kurdyju Maloyu koji lutaju razorenom Amerikom nakon nuklearnog rata postala je globalni fenomen. Popularnost 'Jeremiaha' dovela je i do američke televizijske adaptacije.

Godine 1983. započeo je još jedan monumentalni serijal, povijesnu fresku 'Tornjevi Bois-Mauryja'. Smješten u srednji vijek, ovaj strip se odmaknuo od klasične akcije i usredotočio na detaljan i autentičan prikaz života običnih ljudi, vitezova i seljaka. Kroz putovanje viteza Aymara, Hermann je stvorio djelo koje se smatra remek-djelom povijesnog stripa.

Tijekom karijere duge šest desetljeća primio je brojna priznanja, uključujući i najprestižniju nagradu u svijetu stripa, Grand Prix festivala u Angoulêmeu 2016. godine za životno djelo. U kasnijoj fazi karijere često je surađivao sa svojim sinom, scenaristom Yvesom Huppenom, s kojim je stvorio niz zapaženih albuma poput vesterna 'Duke' i potresne grafičke novele 'Sarajevo Tango', posvećene ratnim stradanjima u BiH.

Hermann je često i rado gostovao i u Hrvatskoj, na čuvenom festivalu stripa u Makarskoj, MaFestu.