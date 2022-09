Umro istražitelj iz Clintonova opoziva, Kenneth Starr

Kenneth Starr, američki tužitelj čija je istraga dovela do opoziva predsjednika Billa Clintona, preminuo je u dobi od 76 godina, objavila je njegova obitelj.

Starr, bivši sudac i američki državni odvjetnik, preminuo je u bolnici u Houstonu od komplikacija uzrokovanih operacijom, prenio je BBC.

Kao neovisni savjetnik koji je istraživao predsjednika Clintona, Starr je postao poznato ime diljem SAD-a. Godine 2020. bio je član tima koji je branio bivšeg predsjednika Donalda Trumpa od opoziva.

Starra, rodom iz Teksasa, američko ministarstvo pravosuđa imenovalo je 1994. sa zadatkom da istraži Whitewater, skandalom opterećeni zemljišni pothvat iz 1980-ih u koji su bili uključeni i Bill i Hillary Clinton.

Dok je provodio istragu, Starr je pronašao dokaze da je Clinton imao aferu s pripravnicom Bijele kuće Monicom Lewinsky.

To je rezultiralo postupkom opozivom predsjednika Clintona u Zastupničkom domu američkog Kongresa 1998. Senat ga je kasnije oslobodio optužbi. Starr je o istrazi pisao u bestseleru "Contempt: A Memoir of the Clinton Investigation".

Godinama kasnije, 2016. Starr je bio prisiljen napustiti mjesto predsjednika Sveučilišta Baylor u Wacou u Teksasu, nakon što je istraga utvrdila da je škola pogrešno postupala s optužbama za silovanje u koje su uključeni članovi njezinog nogometnog tima. Skandal je također doveo do njegove ostavke na mjesto rektora sveučilišta i profesora prava.

Starr se nastavio baviti pravom nakon što je napustio sveučilište. Također je predavao ustavno pravo, napisao nekoliko knjiga i bio angažiran kao pravni stručnjak za Fox News.

Početkom 2020. ponovno je dospio u središte pozornosti pridruživši se timu koji je branio tadašnjeg predsjednika Trumpa od postupka opoziva.

Ta je istraga proizašla iz tvrdnji da je tadašnji predsjednik uskratio vojnu pomoć Ukrajini u pokušaju da natjera zemlju da iskopa prljavštinu o njegovim političkim suparnicima. Trump je bio oslobođen optužbi.

Najčitaniji članci