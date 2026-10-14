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PRODAVAO 'ULIČNE SVJETILJKE'

Umro je dobri duh Zagreba: 'Tomica je zadnji put stajao na uglu Jurišićeve. Bio je borac'

Piše Iva Tomas,
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Umro je dobri duh Zagreba: 'Tomica je zadnji put stajao na uglu Jurišićeve. Bio je borac'
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Zagreb: Umro je Tomica, dobar čovjek i prodavač Uličnih svjetiljki | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Teško mi je čuti da umiru beskućnici jer znam u kakvim strašnim uvjetima žive. Posljednjih dana takve se vijesti nižu jedna za drugom. Odlaze ljudi koje sam poznavao, ljudi s kojima sam dijelio dio životnog puta, ispričao nam je bivši beskućnik Mile Mrvalj

Posljednji put sam vidio Tomicu prije dva ili tri mjeseca. Kao i toliko puta prije toga, stajao je na uglu Jurišićeve i prodavao Ulične svjetiljke. Tko često prolazi tom ulicom, dobro poznaje Tomicu. Otkako se prije desetak godina razbolio, povukao se u sebe. Bio je borac i dobričina. Nije puno govorio o svom životu, ali njegov put nije bio nimalo lak. Na ulici je završio prije 25 godina. Od tada su ga pratile razne životne poteškoće. Sve je to ostavilo traga na njemu. Borio se kako je znao i koliko je mogao, ali neki su tereti jednostavno preteški za jednog čovjeka, započinje priču o pokojnom Tomici Novaku Mile Mrvalj, bivši beskućnik, a danas predsjednik humanitarne udruge Fajter koja pomaže beskućnicima.

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Zagreb: Umro je Tomica, dobar čovjek i prodavač Uličnih svjetiljki
Zagreb: Umro je Tomica, dobar čovjek i prodavač Uličnih svjetiljki | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Na početku Jurišićeve, ondje gdje je Tomica godinama prodavao časopis i susretao prolaznike, zapaljene su svijeće uz njegovu fotografiju, lice čovjeka koje je dobro poznato onima koji često prolaze tim putom. Vijest da je Tomica preminuo nakon duge bolesti pogodila je one koji su ga poznavali. Na zagrebačkim ulicama našao se još 2011. godine, a neko je vrijeme živio i u prihvatilištu. No nije se predavao, ističe Mile. Godinu dana kasnije počeo je prodavati Ulične svjetiljke i uspio iznajmiti sobicu.

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- Prije osam godina prodavao je i časopis moje udruge, ali brzo se vratio Uličnim svjetiljkama. Oni su puno veća organizacija koju vode franjevci, pa su Tomici pružali veću sigurnost i više mogućnosti. Bio je dobar čovjek, ali stres ga je pojeo. Pogodila me vijest da je umro jer su nam se tijekom života putevi preklopili. Teško mi je čuti da umiru beskućnici jer znam u kakvim strašnim uvjetima žive. Posljednjih dana takve se vijesti nižu jedna za drugom. Odlaze ljudi koje sam poznavao, ljudi s kojima sam dijelio dio životnog puta, ispričao nam je Mile.

Zagreb: Umro je Tomica, dobar čovjek i prodavač Uličnih svjetiljki
Zagreb: Umro je Tomica, dobar čovjek i prodavač Uličnih svjetiljki | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

Nakon smrti beskućnika ostaje pitanje kako će biti pokopani i imaju li nekoga tko će im organizirati dostojnu sahranu.

- Ne znam ima li Tomica bližu rodbinu koja bi mogla financirati njegov pokop. Ako nema, troškove preuzima Grad, koji osigurava kremiranje i ukop u zajedničku grobnicu. Kada umre neki beskućnik o kojem skrbi moja udruga, nastojim sudjelovati u prikupljanju donacija kako bi mu se osigurao dostojan pokop. Vjerujem da će i Ulične svjetiljke organizirati akciju prikupljanja donacija kako bi Tomica bio pokopan kako zaslužuje, kaže Mile.

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