Umro je Ivan Kršić (44) menadžer koji je ostavio velik trag u zagrebačkim restoranima

U subotu navečer preminuo je Ivan Kršić, jedan od ključnih menadžera u ugostiteljskom sustavu Batak. Kršić je rođen 1981. godine. Tijekom karijere bavio se upravljanjem u nekim od najpoznatijih zagrebačkih restorana. Prije dolaska u Batak, radio je u menadžmentu restorana El Toro i Maredo te je nedavno postao operativni direktor Matsua.

Kršić je kao menadžer ostavio značajan utjecaj na razvoj zagrebačke restoranske scene, piše Kult Plave Kamenice.

Sprovod Ivana Kršića održat će se u utorak, 26. svibnja u 14 sati na groblju u Markuševcu.