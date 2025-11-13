Obavijesti

IMAO TEŠKE OZLJEDE GLAVE I KRALJEŽNICE

Umro motorist koji je usmrtio Čeha u Svetom Filipu i Jakovu

Piše Marta Divjak,
Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Čeh na kojeg je naletio motociklist neprilagođenom brzinom prelazio je kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza na državnoj cesti

Vozač motocikla (36) koji je u ponedjeljak u Svetom Filipu i Jakovu naletio na 44-godišnjeg državljanina Češke, koji je pritom smrtno stradao, preminuo je od posljedica zadobivenih ozljeda. O njegovoj smrti izvijestio je Moto klub Duhovi na svojoj Facebook stranici.

S neizmjernom tugom u srcu i dubokom boli javljamo, prijateljima i znancima da nas je tragično napustio naš Davor. Zauvijek ćemo pamtiti njegovu dobrotu, razigranost i spremnost za pomoć svima.  Naša duboka i najiskrenija sućut njegovoj i našoj Mandi i ožalošćenoj obitelji . Počivao u miru Davore , laka ti bila zemlja. Tvoji Duhovi - stoji u objavi.

Policijsko priopćenje

Čeh (44) na kojeg je naletio motociklist neprilagođenom brzinom prelazio je kolnik van obilježenog pješačkog prijelaza na državnoj cesti D-8, pokazali su rezultati očevida prometne nesreće do koje je došlo u subotu, 8. studenog oko 18.35 sati, izvijestili su iz PU zadarske.

Naime, vozač motocikla (36) zadarskih registarskih oznaka nije prilagodio brzinu stanju i uvjetima na cesti u naseljenom mjestu. Kako neslužbeno doznaje 24sata, sa čak 168 kilometara na sat naletio je motociklom na nesretnog Čeha koji je poginuo na mjestu.

UŽAS Divljak na motoru sa 168 km/h usmrtio je Čeha kod Biograda. Policija objavila detalje strave
Divljak na motoru sa 168 km/h usmrtio je Čeha kod Biograda. Policija objavila detalje strave

Nakon sudara, motocikl s vozačem pao je na kolnik te se nastavio nekontrolirano kretati, uslijed čega je udario u betonski zid. Kruži šokantna i uznemirujuća snimka nesreće. Na mjesto događaja odmah po dojavi su upućene sve žurne službe. 

Motociklist je s teškim tjelesnim ozljedama kralježnice i glave završio u Općoj bolnici Zadar.

