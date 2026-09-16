Umro najstariji Europljanin: Rodio se prije 1. svjetskog rata

Vitantonio Lovallo, najstariji muškarac u Europi, umro je u dobi od 112 godina, objavile su u srijedu vlasti u Aviglianu u južnoj talijanskoj regiji Basilicati. Ovaj bivši uzgajivač ovaca, koji je živio u gradiću istočno od Napulja, rođen je u ožujku 1914., nekoliko mjeseci prije početka Prvoga svjetskog rata.

Čak i nakon što je navršio 100 godina "Ziton", kako su ga zvali, nastavio je obrađivati ​​vlastiti vinograd.

- Avigliano je danas izgubio dio svoje povijesti - napisao je na Facebooku gradonačelnik Avigliana Giuseppe Mecca. "Ziton je bio jedan od nas."

Lovallova supruga preminula je prije nekoliko godina. Par je imao četvero djece.

Za vrijeme Drugoga svjetskog rata Lovallo je isprva bio na prvoj liniji bojišnice. Po pisanju talijanskih medija bio je ratni zarobljenik u Njemačkoj od 1943. do 1945.

Prema popisu koji vodi Gerontološka istraživačka skupina sada je najstariji muškarac u Europi Portugalac Joaquim Varela, koji ima 111 godina, no na ljestvici najstarijih osoba u Europi nalazi se tek na 32. mjestu iza čak 31 žene.

Na istome se popisu nalazi podatak po kojemu je najstarija osoba u Europi i na svijetu Britanka Ethel Caterham koja ima 117 godina.