Umro zagrebački kirurg Renato Janušić: 'Neizmjerna tuga...'
Poliklinika Sinteza priopćila je da je preminuo Renato Janušić, poznati hrvatski kirurg i stručnjak za bolesti štitnjače.
‘S neizmjernom tugom javljamo da nas je napustio naš dragi kolega, primarijus Renato Janušić, specijalist otorinolaringologije i kirurg glave i vrata. Obitelji Janušić izražavamo najdublju i najiskreniju sućut, a ujedno i beskrajnu zahvalnost za sve što je primarijus tijekom godina učinio, nesebično posvećujući svoj rad i znanje liječenju štitnjača. Zauvijek ćemo pamtiti njegov osmijeh, toplu riječ i znanje koje je nesebično prenosio na sve nas. Njegov trag je neizbrisiv i ostat će zauvijek u našim srcima‘, napisali su u objavi na Facebooku iz poliklinike Sinteza.
Janušić je rođen 1963. godine. Medicinu je studirao i završio na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, a specijalizaciju iz ORL-a i kirurgije glave i vrata obavljao je u Klinici za tumore i u Klinici za ORL u Vinogradskoj bolnici.
Magistarski rad posvetio je poštednoj kirurgiji glasnica, a od 1992. godine stalno je zaposlen u Klinici za tumore, gdje je godinama radio. Ministarstvo zdravlja mu je 2008. godine dodijelilo status primarijusa.
Široj javnosti Janušić je bio poznat kao liječnik koji je odgovarao na pitanja čitatelja u sklopu rubrika dnevnih novina, a gostovao je i na HRT-u gdje je govorio o bolestima, operacijama i načinima liječenja.
