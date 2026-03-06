Obavijesti

News

Komentari 0
POGINULO PREKO 190 DJECE

UN: Gotovo 100.000 ljudi raseljeno u Libanonu, regiji prijeti velika humanitarna kriza

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
UN: Gotovo 100.000 ljudi raseljeno u Libanonu, regiji prijeti velika humanitarna kriza
Foto: Khalil Ashawi

Agencija UN-a za izbjeglice izjavila je u petak da je gotovo 100.000 ljudi raseljeno unutar Libanona, a deseci tisuća sirijskih izbjeglica iz te se zemlje vratilo preko granice, nazivajući situaciju u regiji "velikom humanitarnom krizom"

Admiral

Izrael je od početka američko-izraelske zračne kampanje protiv Irana 28. veljače izdao naredbe za evakuaciju velikih razmjera za južni Libanon i dijelove Bejruta usred neprijateljstava s libanonskom skupinom Hezbolah koju podržava Iran. "UNHCR je tu krizu na Bliskom istoku koja se pogoršava proglasio velikom humanitarnom krizom koja zahtijeva hitan odgovor u cijeloj regiji i jugoistočnoj Aziji", rekao je Ayaki Ito, ravnatelj službe za hitne slučajeve i programsku podršku Agencije UN-a za izbjeglice, na konferenciji za novinare u Ženevi.

Ito je dodao da su brojke o razmjerima raseljavanja dosad vjerojatno podcijenjene.

Rekao je da je oko 100.000 ljudi raseljeno unutar Irana u prvim danima sukoba i da osoblje UNHCR-a na terenu svakodnevno prima stotine poziva Iranaca koji traže pomoć.

Vojna eskalacija diljem Bliskog istoka već je imala razoran utjecaj i na djecu.

KAOS U IRANU FOTO Teška razaranja u Bejrutu. Izraelci uništili mete Hezbolaha, očajni ljudi završili na ulicama
FOTO Teška razaranja u Bejrutu. Izraelci uništili mete Hezbolaha, očajni ljudi završili na ulicama

Prijavljeno je da je više od 190 djece ubijeno u regiji od vojnih eskalacija tijekom vikenda. To uključuje 181 dijete u Iranu, sedmero u Libanonu, troje u Izraelu i jedno dijete u Kuvajtu, priopćio je UNICEF na X-u.

"Djeca ne započinju ratove, ali plaćaju neprihvatljivo visoku cijenu. Djeca u regiji moraju biti zaštićena."

A Svjetska zdravstvena organizacija pojačava nadzor bolesti u Libanonu zbog masovnog raseljavanja, rekla je regionalna direktorica Hanan Balkhy.

VIDEO: ODBILE PJEVATI Zbog ovog poteza igračicama Irana prijeti smrtna kazna?!
Zbog ovog poteza igračicama Irana prijeti smrtna kazna?!

"Jako nas brine broj raseljenog stanovništva i nedostatak dovoljno čiste vode i sanitarnih uvjeta", rekla je.

Ukupno 11 ljudi ubijeno je u Izraelu od početka rata prošle subote, prema izraelskim podacima.

U Iranu je od subote umrlo više od 1200 ljudi, izvijestili su iranski mediji, pozivajući se na državnu zakladu.

Iranski napadi u zaljevskim državama također su uzrokovali nekoliko smrtnih slučajeva.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'
IZ MINUTE U MINUTU

LIVE Iran tuče Izrael 'razaračem tvrđava', Trump: 'Ovo ćemo dovršiti, zatim idemo na Kubu'

Šesti dan rata, Kurdi iz Iraka napali Iran koji sve rijeđe lansira rakete na Izrael. Hrvati napuštaju Bliski istok, a Teheran prijeti napadom na nuklearnu elektranu
DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'
UŽAS U ISTRI

DETALJI HORORA Troje mrtvih kod Poreča! Susjedi: 'Otkrili su ih zbog pasa. Selo je ukleto!'

Kako doznajemo, na tijelima nema tragova nasilne smrti. Policija tek treba utvrditi identitete s obzirom da su tijela u raspadajućem stanju
U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom
IZ MINUTE U MINUTU

U Hrvatsku jutros stiglo još 271 ljudi avionima s Bliskog istoka; Iranci udarili izraelski aerodrom

Sedmi dan rata, sve su glasnije o aktivaciji iračkih Kurda koji bi mogli jurišati na Iran umjesto američke vojske. Trump već razmišlja o intervenciji na Kubi, a u Iranu poručuju da su spremni na invaziju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026