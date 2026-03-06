UN: Gotovo 100.000 ljudi raseljeno u Libanonu, regiji prijeti velika humanitarna kriza

Izrael je od početka američko-izraelske zračne kampanje protiv Irana 28. veljače izdao naredbe za evakuaciju velikih razmjera za južni Libanon i dijelove Bejruta usred neprijateljstava s libanonskom skupinom Hezbolah koju podržava Iran. "UNHCR je tu krizu na Bliskom istoku koja se pogoršava proglasio velikom humanitarnom krizom koja zahtijeva hitan odgovor u cijeloj regiji i jugoistočnoj Aziji", rekao je Ayaki Ito, ravnatelj službe za hitne slučajeve i programsku podršku Agencije UN-a za izbjeglice, na konferenciji za novinare u Ženevi.

Ito je dodao da su brojke o razmjerima raseljavanja dosad vjerojatno podcijenjene.

Rekao je da je oko 100.000 ljudi raseljeno unutar Irana u prvim danima sukoba i da osoblje UNHCR-a na terenu svakodnevno prima stotine poziva Iranaca koji traže pomoć.

Vojna eskalacija diljem Bliskog istoka već je imala razoran utjecaj i na djecu.

Prijavljeno je da je više od 190 djece ubijeno u regiji od vojnih eskalacija tijekom vikenda. To uključuje 181 dijete u Iranu, sedmero u Libanonu, troje u Izraelu i jedno dijete u Kuvajtu, priopćio je UNICEF na X-u.

"Djeca ne započinju ratove, ali plaćaju neprihvatljivo visoku cijenu. Djeca u regiji moraju biti zaštićena."

A Svjetska zdravstvena organizacija pojačava nadzor bolesti u Libanonu zbog masovnog raseljavanja, rekla je regionalna direktorica Hanan Balkhy.

"Jako nas brine broj raseljenog stanovništva i nedostatak dovoljno čiste vode i sanitarnih uvjeta", rekla je.

Ukupno 11 ljudi ubijeno je u Izraelu od početka rata prošle subote, prema izraelskim podacima.

U Iranu je od subote umrlo više od 1200 ljudi, izvijestili su iranski mediji, pozivajući se na državnu zakladu.

Iranski napadi u zaljevskim državama također su uzrokovali nekoliko smrtnih slučajeva.