UN i EU pozivaju Izrael da ne odvaja Zapadnu obalu od Istočnog Jeruzalema

Ujedinjeni narodi pozivaju Izrael da poništi svoju odluku o oživljavanju dugo zamrznutog plana o izgradnji naselja koji bi Zapadnu obalu odvojio od Istočnog Jeruzalema, rekao je glasnogovornik međunarodne organizacije Stephane Dujarric u četvrtak. Izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich preko noći je odobrio planove za rješenje kojim bi se Istočni Jeruzalem odvojio od okupirane Zapadne obale.

"To bi uništilo izglede za rješenje dviju država", kazao je Dujarric novinarima.

"Naselja su protivna međunarodnom pravu (i) dodatno učvršćuju okupaciju", dodao je.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas je u četvrtak rekla da izraelski plan o naseljavanju nije u skladu s međunarodnim pravom te je pozvala izraelske vlasti da ga ne provode.

"Odluka izraelski vlasti da provode plan o naseljavanju E1 dodatno potkopava rješenje dviju država, a istovremeno krši međunarodno pravo", kazala je Kallas u priopćenju.

"EU ponavlja svoj poziv Izraelu da zaustavi izgradnju naselja", dodala je.

Izrael je zamrznuo građevinske planove ondje od 2012. zbog prigovora Sjedinjenih Država, europskih saveznika i drugih svjetskih sila koji su projekt smatrali prijetnjom svakom budućem mirovnom sporazumu s Palestincima.

Projekt E1 povezao bi naselje Maale Adumim na Zapadnoj obali s Jeruzalemom. Većina međunarodne zajednice smatra izraelska naselja na Zapadnoj obali i njihovu vojnu okupaciju regije od 1967. ilegalnima.

Kritičari projekta E1 kažu da bi on podijelio Zapadnu obalu, odvojio Istočni Jeruzalem, koji Palestinci žele kao svoju buduću prijestolnicu, i onemogućio stvaranje cjelovite palestinske države.