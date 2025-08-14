Obavijesti

News

Komentari 0
KRŠE MEĐUNARODNO PRAVO

UN i EU pozivaju Izrael da ne odvaja Zapadnu obalu od Istočnog Jeruzalema

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
UN i EU pozivaju Izrael da ne odvaja Zapadnu obalu od Istočnog Jeruzalema
Foto: JACK GUEZ

UN i EU žestoko kritiziraju izraelski plan naseljavanja, koji prijeti rješenju dviju država i krši međunarodno pravo. Hoće li Izrael poslušati apele svijeta

Ujedinjeni narodi pozivaju Izrael da poništi svoju odluku o oživljavanju dugo zamrznutog plana o izgradnji naselja koji bi Zapadnu obalu odvojio od Istočnog Jeruzalema, rekao je glasnogovornik međunarodne organizacije Stephane Dujarric u četvrtak. Izraelski krajnje desničarski ministar financija Bezalel Smotrich preko noći je odobrio planove za rješenje kojim bi se Istočni Jeruzalem odvojio od okupirane Zapadne obale.

"To bi uništilo izglede za rješenje dviju država", kazao je Dujarric novinarima.

"Naselja su protivna međunarodnom pravu (i) dodatno učvršćuju okupaciju", dodao je.

Šefica europske diplomacije Kaja Kallas je u četvrtak rekla da izraelski plan o naseljavanju nije u skladu s međunarodnim pravom te je pozvala izraelske vlasti da ga ne provode.

SITUACIJA U GAZI KRITIČNA Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...'
Jandroković suzdržan, Milanović opet prozvao Izrael i poručio: 'Trebamo priznati Palestinu...'

"Odluka izraelski vlasti da provode plan o naseljavanju E1 dodatno potkopava rješenje dviju država, a istovremeno krši međunarodno pravo", kazala je Kallas u priopćenju.

"EU ponavlja svoj poziv Izraelu da zaustavi izgradnju naselja", dodala je.

Izrael je zamrznuo građevinske planove ondje od 2012. zbog prigovora Sjedinjenih Država, europskih saveznika i drugih svjetskih sila koji su projekt smatrali prijetnjom svakom budućem mirovnom sporazumu s Palestincima.

NEMA MIRA Izrael po noći bombardirao Gazu, ubijeno najmanje 11 ljudi
Izrael po noći bombardirao Gazu, ubijeno najmanje 11 ljudi

Projekt E1 povezao bi naselje Maale Adumim na Zapadnoj obali s Jeruzalemom. Većina međunarodne zajednice smatra izraelska naselja na Zapadnoj obali i njihovu vojnu okupaciju regije od 1967. ilegalnima.

Kritičari projekta E1 kažu da bi on podijelio Zapadnu obalu, odvojio Istočni Jeruzalem, koji Palestinci žele kao svoju buduću prijestolnicu, i onemogućio stvaranje cjelovite palestinske države.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'
UŽAS

VIDEO Strava u Ivanić Gradu: 'Čovjek je izgubio svijest i pao pod vlak. Došao je i helikopter'

Iz HŽ-a javljaju kako je osoba teško ozlijeđena. U pomoć su stigli vatrogasci, kao i Hitna pomoć. Stanje ozlijeđenog muškarca i dalje je nepoznato
Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'
OGLASILA SE I NOVINARKA

Odvjetnica Danke Derifaj o optužnici zbog Thompsona: 'Taj predmet je stajao četiri godine'

DORH legalizira njegovu uzurpaciju tuđeg krova, a novinarima poručuje da o tome ne smiju pisati, poručuje Derifaj Mikulaš...
FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci
VUČIĆ: 'SAČUVALI SMO MIR'

FOTO Noćni kaos diljem Srbije: Tučnjava građana i Vučićevih pristaša, ozlijeđeni i policajci

Više gradova Srbije u srijedu navečer poprište je sukoba policije i protuvladinih prosvjednika koji opsjedaju lokalna sjedišta vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) zbog nasilja njihovih pristaša protiv građana na ranijim demonstracijama ispred stranačkih prostorija u dva vojvođanska grada.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025