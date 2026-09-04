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'REALNIJA KARTA SVIJETA'

UN izglasao promjenu karte svijeta: Samo SAD bio protiv...

Piše HINA,
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UN izglasao promjenu karte svijeta: Samo SAD bio protiv...
Foto: Equal Earth
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Ovaj kartografski prikaz odbacuje tzv. "Mercatorovu" projekciju nazvanu po Gerardusu Mercatoru - geografu, kartografu, filozofu i teologu rođenom u Flandriji 1512. godine.

Opća skupština UN-a usvojila je u petak rezoluciju o promicanju globalnog kartografskog prikaza koji će vjernije predočiti veličinu kontinenata, posebno povećanjem Afrike i smanjenjem Sjedinjenih Američkih Država. Ovaj tekst, koji su predložili Togo i Afrička unija, a pokrovitelj je bila Francuska, usvojen je sa 164 glasa za i šest suzdržanih. Samo su Sjedinjene Države glasale protiv. 

Cilj rezolucije je potaknuti međunarodne organizacije i države na korištenje kartografske projekcije "Jednaka Zemlja".

Foto: Equal Earth

Ovaj kartografski prikaz odbacuje tzv. "Mercatorovu" projekciju nazvanu po Gerardusu Mercatoru - geografu, kartografu, filozofu i teologu rođenom u Flandriji 1512. godine.

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Njegova karta svijeta bila je osmišljena za pomorsku navigaciju i umjetno je povećavala teritorije smještene na visokim geografskim širinama.

Izobličenje "doprinosi umanjivanju veličine Afrike, Latinske Amerike i Južne Azije u mislima ljudi te održavanju neuravnotežene vizije" planeta, prema tekstu rezolucije.

"Karte oblikuju naše razumijevanje svijeta", rekao je s govornice togoanski ministar vanjskih poslova Robert Dussey.

"Karte usmjeravaju obrazovanje, hrane maštu i utječu na kolektivne percepcije. Stoga nikada nisu neutralne: kada daju iskrivljenu sliku našeg planeta, riskiraju održavanje pogrešnih prikaza koji se prenose s generacije na generaciju", nastavio je.

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Dussey je inzistirao da "ova inicijativa nije usmjerena ni na jednu naciju, civilizaciju ili kartografsku tradiciju", već je "vođena univerzalnom ambicijom: promicati znanje utemeljeno na znanstvenoj strogosti, poštovanju istine i jednakom dostojanstvu svih naroda".

Francuska, bivša kolonijalna sila, snažno je podržala ovu rezoluciju u trenutku kada se nastoji ponovno povezati s Afrikom gdje je njezin utjecaj posljednjih godina ozbiljno narušen.

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