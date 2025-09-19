UN odobrio ponovno uvođenje sankcija protiv Teherana

Vijeće sigurnosti UN-a u petak je dalo zeleno svjetlo ponovnom uvođenju sankcija protiv Irana, od kojega Pariz, London i Berlin traže veće obveze kada je posrijedi nuklearni program te zemlje, a odluka se u načelu može poništiti postigne li se dogovor u zadnji tren - do kraja sljedećeg tjedna. Tekst kojim je predviđeno da se zadrži ukidanje sankcija, o čemu je odluka donesena 2015., odbijen je. "Svim smo sredstvima nastojali pronaći alternativu" ponovnom uvođenju sankcija, mehanizmu poznatom kao "snapback", komentirao je francuski veleposlanik pri UN-u Jérôme Bonnafont.

"No nemamo druge mogućnosti nego slijediti 'snapback', koji će, ne odluči li ovo Vijeće drugačije, rezultirati ponovnim uvođenjem sankcija 28. rujna, koje su protiv Irana usvojene prije 2015.", dodao je, istaknuvši kako ponuda europskog trija o tomu da se do kraja sljedećeg tjedna postigne rješenje dogovorom i dalje ostaje na stolu.

Godine 2015. Francuska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Njemačka, Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina sklopile su sporazum s Teheranom kojim se predviđa okvir za iranske nuklearne aktivnosti u zamjenu za ukidanje sankcija.

Sporazum je ratificiran Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 2231, koja istječe sredinom listopada.

Sjedinjene Američke Države su se još za vrijeme prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa odlučile 2018. povući iz sporazuma i Iranu ponovno uvesti vlastite sankcije.

Iran je potom prekršio određene obveze, posebno u vezi s obogaćivanjem uranija.

Zapadne zemlje sumnjaju da ta zemlja želi nabaviti nuklearno oružje, no Teheran to negira i brani pravo na razvoj civilnog nuklearnog programa.

U tom kontekstu nakon pregovora i višestrukih upozorenja te samo nekoliko tjedana prije isteka Rezolucije 2231, Pariz, London i Berlin krajem kolovoza su aktivirali mehanizam "snapbacka", koji im omogućuje ponovno uvođenje sankcija u roku od 30 dana.

Izrael: Iranski nuklearni program nije namijenjen u mirnodopske svrhe

Izrael je u petak nakon glasanja Vijeća sigurnosti pozvao svijet da "zauvijek" spriječi Iran u tome da se domogne nuklearne bombe.

"Iranski nuklearni program nije namijenjen mirnodopskim svrhama. Iran s nuklearnim oružjem značio bi da najopasniji režim posjeduje najopasnije oružje, radikalno potkopavajući globalnu stabilnost i sigurnost", napisao je izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar na X-u.

"Cilj međunarodne zajednice ne smije se promijeniti: zauvijek spriječiti Iran da ima nuklearne kapacitete", dodao je.

Izrael je napao Iran u lipnju i vodio 12-dnevni rat s Teheranom, namjeravajući, prema izraelskim vlastima, uništiti što više njegovih nuklearnih i balističkih kapaciteta.