Obavijesti

News

Komentari 1
NAPETO NA SASTANCIMA

UN-ova klimatska konferencija u Brazilu produžena: Pregovori zapeli na fosilnim gorivima

Piše HINA.,
Čitanje članka: < 1 min
UN-ova klimatska konferencija u Brazilu produžena: Pregovori zapeli na fosilnim gorivima
Foto: Adriano Machado

UN-ova klimatska konferencija u Brazilu će se produžiti na vikend jer predstavnici oko 200 država nisu u petak postigli konsenzus o spornim pitanjima

Najžešća rasprava vodila se oko toga treba li podržati plan za odustajanje od ugljena, nafte i plina. Više od 80 država se zalaže za "plan puta" koji bi doveo do prestanka korištenja fosilnih goriva, no to je naišlo na veliki otpor, posebno država proizvođača nafte.

Konferencija, koja je trebala završiti u petak, nastavlja se tijekom vikenda, što nije neuobičajeno na godišnjim svjetskim pregovorima o klimi.

UOČI SUMMITA Europska unija u zadnji čas ublažila klimatske ciljeve
Europska unija u zadnji čas ublažila klimatske ciljeve

Odmak od fosilnih goriva bilo je jedno od najspornijih pitanja na dvotjednoj konferenciji u brazilskom amazonskom gradu Belemu.

SUMMIT COP30 u Brazilu fokusirat će se na financiranje borbe protiv klimatskih promjena
COP30 u Brazilu fokusirat će se na financiranje borbe protiv klimatskih promjena

Već danima se nacije prepiru glede budućnosti fosilnih goriva, čije izgaranje emitira stakleničke plinove koji su daleko najveći uzročnik globalnog zagrijavanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...
DELANJE, RUDI, SNIJEG, SPORT...

FOTO Na današnji dan rođen je Milan Bandić: Kuhao je, pekao, kopao, padao po snijegu...

U Grudama je na današnji dan 1955. godine rođen Milan Bandić. Zagrebom je vladao gotovo 20 godina, bio je kandidat za predsjednika, povremeni stanovnik Remetinca... Stalno je ponavljao 'idemo delati'. Kuhao je, pekao, igrao nogomet, stolni tenis, košarku... Kopao je kanale, čisto snijeg, uživao u trčanju. Preminuo je 28. veljače 2021. godine od srčanog udara. Prisjetite se njegovih legendarnih fotografija.
Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'
čim je ugledao...

Thompson na trenutak prekinuo koncert u Osijeku: 'Molim vas, nemojte to raditi. Opasno je!'

Zamolio je publiku za oprez, zahvalio im na razumijevanju i dao znak bendu da krenu ispočetka s pjesmom
Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!
MALVERZACIJE U JANKOMIRU

Ovdje je završio novac izvučen iz bolnice: Kvadrat stana prodaju po osam tisuća eura!

Uskok vjeruje da je Rodić prao izvučeni novac preko nekretnina. Još neizgrađeni stanovi se prodaju za 8 tisuća eura po kvadratu. Poslovni partner iz Slovenije je u šoku, uložio je preko tri i pol milijuna eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025