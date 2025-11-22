UN-ova klimatska konferencija u Brazilu produžena: Pregovori zapeli na fosilnim gorivima

Najžešća rasprava vodila se oko toga treba li podržati plan za odustajanje od ugljena, nafte i plina. Više od 80 država se zalaže za "plan puta" koji bi doveo do prestanka korištenja fosilnih goriva, no to je naišlo na veliki otpor, posebno država proizvođača nafte.

Konferencija, koja je trebala završiti u petak, nastavlja se tijekom vikenda, što nije neuobičajeno na godišnjim svjetskim pregovorima o klimi.

Odmak od fosilnih goriva bilo je jedno od najspornijih pitanja na dvotjednoj konferenciji u brazilskom amazonskom gradu Belemu.

Već danima se nacije prepiru glede budućnosti fosilnih goriva, čije izgaranje emitira stakleničke plinove koji su daleko najveći uzročnik globalnog zagrijavanja.