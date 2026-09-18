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Šokantni nalazi

UN: Rusi odgovorni za 89 posto dokumentiranih slučajeva seksualnog nasilja u Ukrajini

Piše HINA,
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UN: Rusi odgovorni za 89 posto dokumentiranih slučajeva seksualnog nasilja u Ukrajini
Foto: Anatolii Stepanov
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U izvješću UN-a otkriveni su šokantni detalji o seksualnom nasilju i mučenju u Ukrajini, gdje ruske snage čine 89 posto zabilježenih slučajeva, a među žrtvama su i nevina djeca.

Ured UN-a za ljudska prava u petak je priopćio da je dokumentirao rašireno seksualno nasilje i mučenje u Ukrajini, pri čemu su ruske vlasti, uključujući pripadnike vojske, zatvorske čuvare i policijske službenike, odgovorne za 89 posto ispitanih slučajeva, javlja agencija dpa. Najmlađa žrtva zločina koje su počinile ruske snage je četverogodišnja djevojčica, a najstarija 82-godišnja žena, rekla je Danielle Bell, voditeljica Promatračke misije UN-a za ljudska prava u Ukrajini.

Njezin je tim od početka ruske potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine dokumentirao 1004 slučaja, iako su istražitelji mogli razgovarati samo s dijelom žrtava.

„Tih 1004 slučaja samo su djelić stvarnosti”, rekla je Bell.

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Nalazi se temelje na povjerljivim razgovorima sa stotinama žrtava, kao i na sudskim zapisima i službenim dokumentima.

Tim nema pristup područjima pod ruskom okupacijom i može razgovarati samo s osobama koje su puštene iz zatočeništva i stigle na teritorij pod kontrolom Ukrajine.

Mučenje i grupno silovanje

Ured UN-a dokumentirao je zlostavljanja koja uključuju silovanje zatvorskim ključevima ili drškama lopata, grupno silovanje, premlaćivanje po genitalijama i njihovo sakaćenje, mučenje elektrošokovima.

Većina žrtava su muškarci koji su bili zatočeni. Mnogi su naveli da su pretrpjeli mučenje elektrošokovima u području genitalija.

Ruski ratni zarobljenici također su prijavili seksualno nasilje.

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Od 112 slučajeva zlostavljanja koje je dokumentirao tim UN-a, a koji su se odnosili na ruske ratne zarobljenike, polovica je uključivala prijetnje, a ne fizičke oblike seksualnog nasilja, navodi agencija.

Ukrajina omogućuje timu UN-a pristup svim logorima za ratne zarobljenike, dok Rusija ne surađuje, istaknula je Bell.

UN je pozvao i Rusiju i Ukrajinu da sve vjerodostojne navode istraže „brzo, temeljito i nepristrano” te da odgovorne privedu pravdi, neovisno o njihovu činu ili pripadnosti.

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