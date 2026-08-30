UN u BiH: Treba što prije otkriti sudbinu 7500 nestalih, bez toga nema pomirenja

Misija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini u nedjelju je apelirala da se pojačaju napori kako bi se otkrila sudbina oko 7500 osoba iz te zemlje čiji je nestanak prijavljen tijekom rata od 1991. do 1995. godine a do danas se ne zna što se s njima točno dogodilo.

U izjavi objavljenoj u povodu 30. kolovoza koji se obilježava kao međunarodni dan nestalih osoba iz misije UN-a u Sarajevu podsjetili su kako je BiH tijekom ratova vođenih 90-ih godina prošlog stoljeća bila teško pogođena stradanjima što uključuje i prijavljeni nestanak 31.500 njenih građana.

Unatoč svim poduzetim mjerama i naporima koji su dali značajne rezultate i doveli do pronalska tijela više od 24 tisuće nestalih do danas se ne zna što se dogodilo s tisućama drugih jer njihovi posmrtni ostaci nisu pronađeni.

- Za više od 7500 muškaraca, žena i djece se još uvijek traga. Njihove obitelji i dalje traže informacije o svojim najmilijima koji se vode kao nestali živeći istodobno s trajnom patnjom zbog njihovog gubitka. Kako vrijeme prolazi, potraga postaje sve teža, a informacije i dokazi koji bi mogli pomoći u pronalasku i identifikaciji nestalih mogu biti izgubljeni. Svaki riješeni slučaj predstavlja ne samo važan korak ka utvrđivanju istine već i ka ostvarenju prava žrtava i njihovih obitelji - stoji u izjavi.

Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini stoga pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Ističu kako je utvrđivanje okolnosti nestanka i sudbine nestalih osoba od ključnog značaja za ostvarivanje prava žrtava i njihovih obitelji na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju a ujedno važan dio kontinuiranih napora Bosne i Hercegovine na suočavanju s naslijeđem sukoba te izgradnji trajnog mira i pomirenja.