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AGONIJA KOJA TRAJE

UN u BiH: Treba što prije otkriti sudbinu 7500 nestalih, bez toga nema pomirenja

Piše HINA,
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UN u BiH: Treba što prije otkriti sudbinu 7500 nestalih, bez toga nema pomirenja
Foto: Damir Špehar/PIXSELL
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Unatoč svim poduzetim mjerama i naporima koji su dali značajne rezultate i doveli do pronalska tijela više od 24 tisuće nestalih, do danas se ne zna što se dogodilo s tisućama drugih

Misija Ujedinjenih naroda u Bosni i Hercegovini u nedjelju je apelirala da se pojačaju napori kako bi se otkrila sudbina oko 7500 osoba iz te zemlje čiji je nestanak prijavljen tijekom rata od 1991. do 1995. godine a do danas se ne zna što se s njima točno dogodilo.

U izjavi objavljenoj u povodu 30. kolovoza koji se obilježava kao međunarodni dan nestalih osoba iz misije UN-a u Sarajevu podsjetili su kako je BiH tijekom ratova vođenih 90-ih godina prošlog stoljeća bila teško pogođena stradanjima što uključuje i prijavljeni nestanak 31.500 njenih građana.

Unatoč svim poduzetim mjerama i naporima koji su dali značajne rezultate i doveli do pronalska tijela više od 24 tisuće nestalih do danas se ne zna što se dogodilo s tisućama drugih jer njihovi posmrtni ostaci nisu pronađeni.

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- Za više od 7500 muškaraca, žena i djece se još uvijek traga. Njihove obitelji i dalje traže informacije o svojim najmilijima koji se vode kao nestali živeći istodobno s trajnom patnjom zbog njihovog gubitka. Kako vrijeme prolazi, potraga postaje sve teža, a informacije i dokazi koji bi mogli pomoći u pronalasku i identifikaciji nestalih mogu biti izgubljeni. Svaki riješeni slučaj predstavlja ne samo važan korak ka utvrđivanju istine već i ka ostvarenju prava žrtava i njihovih obitelji - stoji u izjavi.

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Ujedinjeni narodi u Bosni i Hercegovini stoga pozivaju na nastavak napora na pronalasku i identifikaciji osoba koje se još uvijek vode kao nestale. Ističu kako je utvrđivanje okolnosti nestanka i sudbine nestalih osoba od ključnog značaja za ostvarivanje prava žrtava i njihovih obitelji na istinu, pravdu, pravne lijekove i reparaciju a ujedno važan dio kontinuiranih napora Bosne i Hercegovine na suočavanju s naslijeđem sukoba te izgradnji trajnog mira i pomirenja.

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