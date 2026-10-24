UN: Vijeće sigurnosti pozvalo na istragu o napadima dronovima u Sudanu, više od 150 mrtvih

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u petak je zatražilo istragu o napadima bespilotnim letjelicama u Abyeiju, spornom području između Sudana i Južnog Sudana, u kojima su poginule desetine ljudi.

Vijeće je oštro osudilo napade u blizini tržnice i grada Todacha, navodi se u priopćenju koje je izdalo ovo najmoćnije tijelo Ujedinjenih naroda.

Lokalne vlasti izvijestile su da je u napadima u ponedjeljak poginulo najmanje 150 ljudi. Ujedinjeni narodi zasad su potvrdili najmanje 80 smrtnih slučajeva, dok se za drugima još uvijek traga. Napadi su također izazvali velike požare, od kojih je većinu ugasila mirovna misija UN-a u Abyeiju (UNISFA), priopćili su Ujedinjeni narodi.

Vijeće sigurnosti naglasilo je da Abyei mora ostati demilitariziran te upozorilo da bi namjerni napadi na civile mogli predstavljati ratne zločine.

Lokalni mediji prenijeli su izjavu vladinog glasnogovornika iz te regije, bogate prirodnim resursima, koji je rekao da su mete napada bili kamioni-cisterne na dijelu tržnice gdje su poslovali sudanski trgovci.

Vlada Južnog Sudana za napade je okrivila sudansku vojsku, no vojska je odbacila odgovornost.

Južni Sudan stekao je neovisnost od Sudana 2011. godine, nakon desetljeća građanskog rata. Status Abyeija ostaje neriješen, a mirovna misija UN-a ondje je stacionirana od 2011.

Sudanska vojska i paravojne Snage za brzu potporu (RSF) od travnja 2023. bore se za prevlast u zemlji. Prema navodima UN-a, građanski rat dodatno je destabilizirao situaciju u spornom pograničnom području.

Ovaj incident dio je niza napada bespilotnim letjelicama koji su ove godine dramatično promijenili tijek rata u Sudanu. Prema podacima Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR), samo u prvoj polovici godine u Sudanu je u napadima bespilotnim letjelicama poginulo najmanje 1120 civila.