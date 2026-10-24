Obavijesti

News

Komentari 0
SPOR OKO ABYEIJA

UN: Vijeće sigurnosti pozvalo na istragu o napadima dronovima u Sudanu, više od 150 mrtvih

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
UN: Vijeće sigurnosti pozvalo na istragu o napadima dronovima u Sudanu, više od 150 mrtvih
Foto: Obtained by Reuters
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Lokalne vlasti izvijestile su da je u napadima u ponedjeljak poginulo najmanje 150 ljudi. Ujedinjeni narodi zasad su potvrdili najmanje 80 smrtnih slučajeva, dok se za drugima još uvijek traga.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda u petak je zatražilo istragu o napadima bespilotnim letjelicama u Abyeiju, spornom području između Sudana i Južnog Sudana, u kojima su poginule desetine ljudi.

Vijeće je oštro osudilo napade u blizini tržnice i grada Todacha, navodi se u priopćenju koje je izdalo ovo najmoćnije tijelo Ujedinjenih naroda.

Lokalne vlasti izvijestile su da je u napadima u ponedjeljak poginulo najmanje 150 ljudi. Ujedinjeni narodi zasad su potvrdili najmanje 80 smrtnih slučajeva, dok se za drugima još uvijek traga. Napadi su također izazvali velike požare, od kojih je većinu ugasila mirovna misija UN-a u Abyeiju (UNISFA), priopćili su Ujedinjeni narodi.

Vijeće sigurnosti naglasilo je da Abyei mora ostati demilitariziran te upozorilo da bi namjerni napadi na civile mogli predstavljati ratne zločine.

TRAGIČAN RAT OKO REGIJE Više od 300 mrtvih u napadima dronovima u Sudanu, gađali tržnicu i pogrebnu povorku
Više od 300 mrtvih u napadima dronovima u Sudanu, gađali tržnicu i pogrebnu povorku

Lokalni mediji prenijeli su izjavu vladinog glasnogovornika iz te regije, bogate prirodnim resursima, koji je rekao da su mete napada bili kamioni-cisterne na dijelu tržnice gdje su poslovali sudanski trgovci.

Vlada Južnog Sudana za napade je okrivila sudansku vojsku, no vojska je odbacila odgovornost.

Južni Sudan stekao je neovisnost od Sudana 2011. godine, nakon desetljeća građanskog rata. Status Abyeija ostaje neriješen, a mirovna misija UN-a ondje je stacionirana od 2011.

Sudanska vojska i paravojne Snage za brzu potporu (RSF) od travnja 2023. bore se za prevlast u zemlji. Prema navodima UN-a, građanski rat dodatno je destabilizirao situaciju u spornom pograničnom području.

Ovaj incident dio je niza napada bespilotnim letjelicama koji su ove godine dramatično promijenili tijek rata u Sudanu. Prema podacima Ureda UN-a za ljudska prava (OHCHR), samo u prvoj polovici godine u Sudanu je u napadima bespilotnim letjelicama poginulo najmanje 1120 civila.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'
EVO ŠTO SVE IMA

Tko je HDZ-ov kuhar s 4162 € plaće, 4 stana i 2 kuće koji kaže: 'Židovi su u tom logoru pivali'

Gradonačelnik Novalje i saborski zastupnik HDZ-a, Ivan Dabo, izazvao je kontroverze svojim izjavama o žrtvama logora, dok njegovo bogatstvo uključuje četiri stana i dvije kuće, a plaća iznosi 4163 eura.
Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'
izgradili ga nacisti

Gori Orlovo gnijezdo, Hrvatica koja živi u blizini: 'Vatrogasci stalno dolaze, požar je velik...'

Kako se približavaš vatra izgleda još veća i jasnije se vidi koliko je požar ozbiljan, opisala nam je čitateljica....
Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'
NADNICA ZA STRAH

Obustavili potragu za splitskim pomorcem (61): 'Tražimo da se tamo hitno proglasi ratna zona'

Tanker na kojemu su bila dva Hrvata pogođen je dronom 15. listopada. Jedan je dobio opekine i bio u bolnici. Za drugim je prekinuta potraga. U Crnom moru trenutno je 107 hrvatskih pomoraca

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026