Unatoč pobuni, ministar Ćorić ne odustaje od mjera: 'Mi smo otvoreni za komunikaciju...'

Vladin paket antiinflacijskih mjera, koji bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, izazvao je nezadovoljstvo među obrtnicima, malim poduzetnicima i iznajmljivačima. Na odvojenim sastancima u Ministarstvu financija razgovaralo se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK) i Udrugom Glas poduzetnika (UGP). Peticijom "Ne novim nametima" UGP je prikupio više od 35.000 potpisa i od Vlade traži povlačenje prijedloga koji predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače.

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Pokretanje videa... VIDEO Izjava Tomislava Ćorića nakon sastanka s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika | Video: 24sata/Lucija Ocko/Pixsell

- Prije bilo kakvih sličnih prijedloga ili sličnih nameta tražimo da se napravi analiza učinka. Ako se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. Ubuduće tražimo da u sve razgovore s Vladom budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika - poručio je Dražen Oreščanin ispred Udruge Glas poduzetnika.

U slučaju izostanka dogovora ne isključuju mogućnost prosvjeda. HOK je ministru financija predložio da od povećanja poreznih davanja izostavi obrtnike do 40.000 eura prihoda na godinu

- Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu od 50.000 do 60.000 eura ide na maksimalno povećanje poreza na 33 posto - rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Prijedlog Vlade je da se obrtnicima paušalistima povećaju porezna davanja u svim razredima, izuzev prva dva najniža, uz obrazloženje da se u okviru paušalne djelatnosti prikriveno zapošljava.

- Što se tiče prikrivenog rada, zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle? Svjesni smo toga, imamo instrumente kako možemo to spriječiti i ne treba kažnjavati sve, ako postoje ljudi koji to koriste da prikrivaju rad i varaju državu. To nisu svi obrtnici, to su određene djelatnosti i apsolutno bi trebalo ići u tom smjeru - rekao je Kratohvil, koji se nada kompromisu.

Nije želio otkriti kakve će poteze HOK poduzeti ako njegovi prijedlozi ne budu prihvaćeni. Napomenuo je da će o tome pitati članstvo i tijela.

- Iscrpit ćemo sve alate kojima možemo mijenjati postojeći prijedlog - zaključio je predsjednik HOK-a. Ministar Tomislav Ćorić rekao je kako će se prijedlozi analizirati i da su otvoreni za komunikaciju, ali napominje da su mjere opravdane i da ispravljaju anomalije u sustavu. Jasno je poručio da od paketa neće odustati.

- Postoje dijelovi ekonomije u kojima su stvorene anomalije. One se u turizmu vide i u jednom dijelu obrtništva - rekao je Ćorić.