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SASTANAK S OBRTNICIMA

Unatoč pobuni, ministar Ćorić ne odustaje od mjera: 'Mi smo otvoreni za komunikaciju...'

Piše Snježana Krnetić,
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Unatoč pobuni, ministar Ćorić ne odustaje od mjera: 'Mi smo otvoreni za komunikaciju...'
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Zagreb: Izjava Tomislava Ćorića nakon sastanka s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika | Foto: Lucija Ocko/PIXSELL

UGP prikupio 35.000 potpisa i traže povlaćenje antiinflacijskih mjera, HOK traži izuzeće za prihode do 40.000 eura

Vladin paket antiinflacijskih mjera, koji bi trebao stupiti na snagu početkom sljedeće godine, izazvao je nezadovoljstvo među obrtnicima, malim poduzetnicima i iznajmljivačima. Na odvojenim sastancima u Ministarstvu financija razgovaralo se s predstavnicima Hrvatske obrtničke komore (HOK) i Udrugom Glas poduzetnika (UGP). Peticijom "Ne novim nametima" UGP je prikupio više od 35.000 potpisa i od Vlade traži povlačenje prijedloga koji predviđa povećanje paušala za obrtnike i male iznajmljivače.

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Izjava Tomislava Ćorića nakon sastanka s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika VIDEO
Izjava Tomislava Ćorića nakon sastanka s predstavnicima Udruge Glas poduzetnika | Video: 24sata/Lucija Ocko/Pixsell

- Prije bilo kakvih sličnih prijedloga ili sličnih nameta tražimo da se napravi analiza učinka. Ako se namjerava nešto povećati, da se nešto drugo adekvatno smanji. Ubuduće tražimo da u sve razgovore s Vladom budu uključeni legitimni predstavnici malih poduzetnika, iznajmljivača i obrtnika - poručio je Dražen Oreščanin ispred Udruge Glas poduzetnika.

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U slučaju izostanka dogovora ne isključuju mogućnost prosvjeda. HOK je ministru financija predložio da od povećanja poreznih davanja izostavi obrtnike do 40.000 eura prihoda na godinu

- Predlažemo da se prva četiri razreda do 40.000 eura paušalnog oporezivanja ne diraju ni u jednom kontekstu, da se ne diraju doprinosi, a da u razredu od 50.000 do 60.000 eura ide na maksimalno povećanje poreza na 33 posto - rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore Dalibor Kratohvil.

Prijedlog Vlade je da se obrtnicima paušalistima povećaju porezna davanja u svim razredima, izuzev prva dva najniža, uz obrazloženje da se u okviru paušalne djelatnosti prikriveno zapošljava.

- Što se tiče prikrivenog rada, zašto ubiti kravu zbog jedne šnicle? Svjesni smo toga, imamo instrumente kako možemo to spriječiti i ne treba kažnjavati sve, ako postoje ljudi koji to koriste da prikrivaju rad i varaju državu. To nisu svi obrtnici, to su određene djelatnosti i apsolutno bi trebalo ići u tom smjeru - rekao je Kratohvil, koji se nada kompromisu.

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Nije želio otkriti kakve će poteze HOK poduzeti ako njegovi prijedlozi ne budu prihvaćeni. Napomenuo je da će o tome pitati članstvo i tijela.

- Iscrpit ćemo sve alate kojima možemo mijenjati postojeći prijedlog - zaključio je predsjednik HOK-a. Ministar Tomislav Ćorić rekao je kako će se prijedlozi analizirati i da su otvoreni za komunikaciju, ali napominje da su mjere opravdane i da ispravljaju anomalije u sustavu. Jasno je poručio da od paketa neće odustati.

- Postoje dijelovi ekonomije u kojima su stvorene anomalije. One se u turizmu vide i u jednom dijelu obrtništva - rekao je Ćorić. 

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Komentari 2
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