Unatoč Trumpovim najavama da će uskoro završiti rat: Krenuli žestoki napadi na Iran...

Iranska Revolucionarna garda zaprijetila je da će blokirati isporuke nafte iz Perzijskog zaljeva ako se ne zaustave američki i izraelski napadi, dok je Trump odgovorio da će onda još snažnije udariti na Iran. "Danas će ponovno biti naš najintenzivniji dan napada unutar Irana: najviše lovaca, najviše bombardera, najviše napada, obavještajni podaci profinjeniji su i bolji nego ikad", rekao je američki ministar obrane Pete Hegseth na brifingu.

Stanovnici Teherana koje je kontaktirao Reuters opisali su proteklu noć. "Bilo je poput pakla. Bombardirali su posvuda, svaki dio Teherana", rekao je stanovnik telefonom, govoreći pod uvjetom anonimnosti iz sigurnosnih razloga.

S obzirom na to da je Trump u ponedjeljak rekao da je rat "gotovo završen", investitori su, čini se, bili uvjereni da će napadi uskoro završiti, prije nego što neviđeni poremećaji u globalnoj opskrbi energijom uzrokuju svjetski ekonomski slom.

Izvor upoznat s izraelskim ratnim planovima rekao je za Reuters da izraelska vojska pokušava nanijeti što je moguće više štete Iranu pod pretpostavkom da Trump može prekinuti rat u bilo kojem trenutku.

Rat je efektivno zaustavio isporuke kroz Hormuški tjesnac, gdje petina globalne nafte i ukapljenog prirodnog plina obično prolazi uz iransku obalu.

Nakon što je Iran za novog vrhovnog vođu izabrao Modžtabu Hameneija, sina ubijenog Alija Hameneija, cijene nafte u ponedjeljak su kratko porasle na gotovo 120 dolara po barelu. No do utorka poslijepodne je cijena sirove nafte Brent pala na oko 92 dolara, što ukazuje na očekivanja da će poremećaji uskoro završiti.

Skori završetak rata omogućio bi protok nafte, ali bi istovremeno mogao spriječiti rušenje novog iranskog vodstva. Unatoč Trumpovim maksimalističkim zahtjevima za iransku "bezuvjetnu predaju", dužnosnici američke administracije uglavnom govore da je cilj rata uništiti iranski raketni i nuklearni program, dok je Izrael izravno rekao da želi svrgnuti iranske klerikalne vladare.

Iran je u međuvremenu poručio da je malo vjerojatno da će Teheran nastaviti pregovore sa SAD-om.

"Imamo vrlo gorko iskustvo u razgovorima s Amerikancima", rekao je iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči za PBS nakon što je Washington dva puta prekinuo pregovore kako bi pokrenuo napade.

Najmanje 1332 iranska civila su ubijena, a tisuće su ranjene, prema iranskom veleposlaniku pri UN-u, od početka američkih i izraelskih zračnih napada na Iran 28. veljače.

U iranskim napadima na Izrael poginulo je 11 osoba. Iran je napao američke vojne baze i diplomatske misije u arapskim zaljevskim državama, ali je također pogodio hotele, zatvorio zračne luke i oštetio naftnu infrastrukturu.

Više ljudi ubijeno je u izraelskim napadima na Libanon nakon što je Hezbolah u znak solidarnosti s Iranom pucao na Izrael.