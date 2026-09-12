Dvadesetčetverogodišnjaku je sud zabranio odlazak na sve utakmice Dinama i hrvatske reprezentacije, u Hrvatskoj i inozemstvu, no ipak je pokušao ući na stadion u Stavangeru
Unatoč zabrani otišao gledati Dinamo u Norvešku. Policiji je prije toga javio da ide na put
Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom kojeg sumnjiči da je svjesno prekršio zabranu odlaska na nogometne utakmice Dinama i hrvatske reprezentacije.
Prema policijskim informacijama, muškarac je 26. kolovoza ove godine otputovao u Stavanger u Norveškoj, gdje se igrala kvalifikacijska utakmica Lige prvaka između Vikinga i Dinama.
Iako mu je pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Novom Zagrebu bilo zabranjeno prisustvovanje svim utakmicama na kojima sudjeluju Dinamo i hrvatska nogometna reprezentacija, i u Hrvatskoj i u inozemstvu, 24-godišnjak je pokušao ući na tribinu stadiona u Stavangeru.
Uz zabranu odlaska na utakmice imao je i obvezu javljanja policiji tijekom godinu dana.
Policija sumnja da je muškarac namjerno pokušao zaobići izrečenu mjeru. Prije utakmice javio se VI. policijskoj postaji Zagreb i rekao da će se u vrijeme odigravanja susreta nalaziti na putu.
Unatoč tome, pojavio se pred stadionom i pokušao ući na tribinu.
Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a potom je predan pritvorskom nadzorniku.
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