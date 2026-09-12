Unatoč zabrani otišao gledati Dinamo u Norvešku. Policiji je prije toga javio da ide na put

Zagrebačka policija dovršila je kriminalističko istraživanje nad 24-godišnjakom kojeg sumnjiči da je svjesno prekršio zabranu odlaska na nogometne utakmice Dinama i hrvatske reprezentacije.

Prema policijskim informacijama, muškarac je 26. kolovoza ove godine otputovao u Stavanger u Norveškoj, gdje se igrala kvalifikacijska utakmica Lige prvaka između Vikinga i Dinama.

Iako mu je pravomoćnom presudom Općinskog prekršajnog suda u Novom Zagrebu bilo zabranjeno prisustvovanje svim utakmicama na kojima sudjeluju Dinamo i hrvatska nogometna reprezentacija, i u Hrvatskoj i u inozemstvu, 24-godišnjak je pokušao ući na tribinu stadiona u Stavangeru.

Uz zabranu odlaska na utakmice imao je i obvezu javljanja policiji tijekom godinu dana.

Policija sumnja da je muškarac namjerno pokušao zaobići izrečenu mjeru. Prije utakmice javio se VI. policijskoj postaji Zagreb i rekao da će se u vrijeme odigravanja susreta nalaziti na putu.

Unatoč tome, pojavio se pred stadionom i pokušao ući na tribinu.

Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja policija je protiv njega podnijela kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu, a potom je predan pritvorskom nadzorniku.