Obavijesti

News

Komentari 0
HITNE MJERE

UNESCO proglasio gusle i deset drugih tradicija ugroženima

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
UNESCO proglasio gusle i deset drugih tradicija ugroženima
Banja Luka: Kočićev zbor u selu Stričići | Foto: Dejan Rakita/Pixsell

Drevni balkanski instrument i vještina sviranja među 11 tradicija kojima je potrebna hitna zaštita kako bi opstale.

UNESCO-ov Međuvladin odbor za zaštitu nematerijalne kulturne baštine proglasio je gusle, drevni instrument s Balkana, i deset drugih kulturnih praksi ugroženima.

Odbor kulturne organizacije Ujedinjenih naroda odlučio je na svom godišnjem sastanku u indijskom glavnom gradu New Delhiju u utorak staviti 11 vještina i kulturnih oblika na popis nematerijalne kulturne baštine kojoj je potrebna hitna zaštita.

VIDEO: BIZARNE PORUKE I SPOTOVI Ma tko bi zaboravio na Rojseve guslare, Ivine štapove i Mikšića
Ma tko bi zaboravio na Rojseve guslare, Ivine štapove i Mikšića

Popis uključuje tradicionalni žičani instrument s Balkana poznat kao gusle i vještinu sviranja, zatim duhovni ples Mwazindika zajednice Daida u Keniji, te tehniku ​​gradnje seoske kuće quincha od gline u Panami.

Navodi se da imenovane tradicije zahtijevaju hitne mjere kako bi se održale na životu, navodi se na web stranici UNESCO-a. Uvrštavanje na popis ima za cilj pronaći pomoć u traženju međunarodne podrške.

BANDIĆEV PROFESOR Ep u desetercu: Guslar Željko spjevao novi hit o Kuščeviću
Ep u desetercu: Guslar Željko spjevao novi hit o Kuščeviću

Dvadeseta sjednica odbora nastavlja se do subote, a tjedna konferencija posvećena je uvrštavanju na jedan od tri popisa kulturne baštine.

Ove godine stručnjaci također pregledavaju 55 nominacija za popis nematerijalne kulturne baštine čovječanstva, uključujući jodlanje u Švicarskoj, kao i prijedlog za Registar dobrih praksi očuvanja nematerijalne kulturne baštine svijeta.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao
POLICIJA OBJAVILA

VIDEO Tip koji je gazio ruže za ubijene žene dobio prijavu! Evo kojeg je odvjetnika angažirao

Podsjetimo, umjetnica Arijana Lekić-Fridrih već tri godine održava performans 'Tiha misa' na zagrebačkom trgu. Na zadnjem performansu položila je 38 crvenih ruža za ubijene žene
FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci
POLICIJA GA PRIVELA

FOTO Ovo je mladić koji je ubio svoju djevojku Rominu u Rijeci

Fran B., 24-godišnji mladić u subotu ujutro u stanu u centru Rijeke usmrtio je svoju djevojku Rominu V. Nesretna djevojka imala je 30-ak ubodnih rana. Preminula je na stubištu. Njega su pronašli krvavoga u zaključanom stanu. Kraj njega su bila dva noža
FOTO Ovo su osumnjičeni iz Osijeka koji su pali zbog tone 'trave'. Evo kako su prali novac
PRIVEDENI SU

FOTO Ovo su osumnjičeni iz Osijeka koji su pali zbog tone 'trave'. Evo kako su prali novac

U Osijeku je jučer provedeno uhićenje nekoliko osoba koje se sumnjiči da su djelovale kao dio zločinačkog udruženja uključenog u trgovinu drogom i pranjem novca. Osumnjičeni su privedeni istražnom sucu Županijskog suda u Osijeku. Prema neslužbenim informacijama, uhićeni trojac povezuje se s nabavom i prodajom oko jedne tone marihuane na području Hrvatske.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025