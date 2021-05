Užas što su napravili!, proderala se kroz prozor automobila Zadranka koja se provezla kraj bivšeg terena Gredelj u Diklu kraj Zadra.

Vidjela je da su došli novinari pa je htjela u vožnji dati svoje mišljenje, koje dijeli i dio njezinih sugrađana.

Taj se teren nalazi na atraktivnoj lokaciji uz more u Diklu, elitnom rubnom naselju na zapadu Zadra. Pripadao je poduzeću Gredelj i u ograđenom dijelu stajale su kućice među borovima. Ispred tog kompleksa prolazi cesta, a između ceste i mora bila je mala borova šumica uz samo more. Nije ostao ni jedan bor. Na tom je mjestu danas veliko gradilište s bagerima dok automobili voze zaobilaznim, novoprobijenim putem, baš na mjestu nekadašnje šumice.

- Mještani mjesnog odbora Diklo upozorili su nas 19. travnja na radove koji su obuhvatili uklanjanje niza alepskih borova koji su neposredno uz obalni pojas preostali nakon oluje koja je prošle godine ostavila veliku štetu na šumskim površinama cijelog područja Grada Zadra. Također, investitor je privremeno preusmjerio promet na dijelu ceste kroz čestice u njegovu vlasništvu kako bi se obavili radovi izmještanja vodovodnih instalacija. Kako bismo zaštitili javne površine obavijestili smo komunalno redarstvo i zatražili nadzor. Urbanistički plan uređenja obalnog pojasa Diklo na predmetnim česticama predviđa zaštitne zelene površine ozelenjene postojećim ili novim nasadima autohtonih biljnih vrsta, a u svrhu zaštitne i rekreacijske funkcije - kaže Martina Matešić, predsjednica mjesnog odbora Diklo.

No dodaje da je bilo i prirodnih nepogoda.

- Iako je Plan konkretno predvidio čuvanje i zaštitu postojeće zelene površine pošumljene alepskim borom, za vrijeme olujnih nevremena većina stabala bila je oštećena, a preostala stabla zbog svojih karakteristika, plitkog korijenja, predstavljala su moguću ugrozu života i zdravlja građana. Investitor je slijedom navedenog pristupio čišćenju čestica što je iznenadilo naše građane koji nisu bili upoznati s činjenicom da je većina navedenog prostora, osim dijela neposredno uz more, u privatnom vlasništvu - dodaje Matešić.

Što kažu mještani?

- Iako su bili iznenađeni prizorom, investitor je ipak rodom iz Dikla pa su mnogi naši mještani stali upravo na stranu investitora, nakon saznanja da investitor planira na navedenom području uređenje prostora novim nasadima autohtonih biljnih vrsta. Reakcija naših građana proizlazi iz rastuće urbanizacije prostora. I u privatnim okućnicama sve je manje stabala i vrtova, zelenila na koje smo navikli. Gradska uprava trebala bi omogućiti da što više javnih prostora bude u funkciji zelenih površina - rekla je Matešić i dodala da je sječa starih borova uz obalni pojas svakako iznenadila i rastužila i da se nada da će investitor posaditi nove nasade u skladu s urbanističkim planom uređenja.

Na mjestu odmarališta Tvornice željezničkih strojeva Gredelj koje je nakon stečaja i čak 12 neuspješnih javnih dražbi, prodano tvrtki Mobilnet poznatog biznismena Danka Ćorića, bivšeg vlasnika SuperSport kladionice, nazivanog i Kraljem kladionica.

Na površini od 5439 četvornih metara i tri parcele od tri tisuće na samom moru, namjerava sagraditi hotel. No, smije li posjeći borove, preusmjeriti promet, postaviti semafor?

Na gradilištu smo pitali za investitora koji rijetko izlazi u javnost pa smo dobili broj navodnog glasnogovornika. On nam je kazao da se zove Zvonimir, a prezime nam nije htio reći "jer ne radi za Mobilnet nego za drugu firmu nadzora izvođača radova". Na pitanje smiju li raditi to što rade, kazao je da nisu nerazumni da rade na crno.

- Izmještaju se cjevovodi Vodovoda s privatne parcele i bit će premješteni ispod ceste. Imamo odobrenje i suglasnost Vodovoda u suradnji s Gradom Zadrom. Ta izmještanja inače radi Vodovod o svom trošku, no dok ne pronađu vremena i novaca za to, mi smo u dogovoru s njima odlučili to napraviti i financirati sami. Urbanističkim planom uređenja Dikla iz 2013. je na tom mjestu predviđena zelena zona. Ta je odluka potvrđena prošle godine. Borovi nakon toga jesu posječeni, ali bit će tu zelena zona. Nitko ne kaže da tu moraju biti baš borovi, ali Dikljani se ne moraju brinuti, bit će mediteranska kulture - kazao nam je Zvonimir bez prezimena.

Iz Grada Zadra kažu drugačije. Da javnu površinu odmah mora vratiti u prvobitno stanje, a posla će imati i inspektori.

- Neposredno po prijavi djelatnici komunalnog redarstva su izašli na lokaciju te odmah utvrđeno proslijedili na nadležno postupanje inspektoru Ministarstva mora prometa i infrastrukture i Državnom inspektoratu. U svezi prekopavanja javne površine, neposredno po utvrđenom, komunalni redar rješenjem je naložio zatečenom izvođaču radova povrat javne površine u prijašnje stanje i to u roku odmah uz propisane uvjete sanacije iste te izdao obavezni prekršajni nalog. Zahtjev za odobrenje za prekop nerazvrstane ceste i druge javne površine uz projekt privremene regulacije prometa podnijelo je TD Vodovod d.o.o. , nakon postupanja komunalnog redarstva - kaže Ivana Dadić, glasnogovornica Grada Zadra.

Počupali i tamarise

Zelenilo je stradalo i s druge strane Puntamike, na novouređenoj šetnici. Netko je počupao grane tamarisu ili karamiću, mediteranskoj biljci koja doro podnosi more. Zašto, saznat ćemo ako policija uhvati vandala. Komunalci su prijavili policiji.

- Devastaciju tamarisa na Domagojevoj obali neposredno po prijavi komunalno redarstvo evidentiralo je zapisnikom te kontaktiralo nadležno tijelo policije na postupanje - kaže glasnogovornica Dadić.