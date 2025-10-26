Unutarstranački izbori u HDZ-u: Šuta i Mihanović izabrani za vodstvo Splita i županije

Dosadašnji predsjednik splitskog HDZ-a Tomislav Šuta ponovno je izabran na tu dužnost u nedjelju na unutarstranačkim izborima, dok je za predsjednika splitsko-dalmatinskog HDZ-a izabran Ante Mihanović koji na toj dužnosti nasljeđuje Antu Sanadera. Šuta je prije tri godine prvi puta izabran za predsjednika splitske organizacije stranke, a u međuvremenu je ovog proljeća kao kandidat HDZ-a pobijedio na izborima za splitskog gradonačelnika.

- Prije tri godine, kada sam dobio povjerenje, obećao sam da ćemo HDZ u Splitu učiniti pobjedničkom strankom, strankom koja će napraviti iskorak - izjavio je Šuta.

Dodao je kako je sa svojim timom u prvih 150 dana na dužnosti gradonačelnika pokrenuo projekt prvih priuštivih stanova, doma za starije te ključnih cestovnih koridora u Splitu. Naglasio je da će HDZ u Splitu nastaviti njegovati domoljublje s demokršćanskim načelma.

Novoizabrani predsjednik Splitsko-dalmatinskog HDZ-a Ante Mihanović je izjavio kako će se usredotočiti na očuvanje i afirmaciju obitelji, rješavanje stambenog pitanja za mlade, te jačanje malog i srednjeg poduzetništva s naglaskom na ribarstvo i poljoprivredu.

Šuta i Mihanović bili su jedini kandidati za stranačke dužnosti u HDZ-u na koje su se kandidirali.