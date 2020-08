Uoči Dana nestalih BiH objavio da traga za više od 7500 ljudi

U Bosni i Hercegovini se četvrt stoljeća po okončanju rata traga za više od 7.500 nestalih osoba. Vlasti su opet pozvale sve one koji posjeduju informacije da otkriju lokacije masovnih grobnica.

<p>“U ovom trenutku imamo 7.547 aktivnih slučajeva, a to je broj osoba koje se još uvijek sigurno traže na prostorima BiH i susjednih država, a državljani su BiH”, izjavio je predsjedavajući Kolegija direktora Instituta za nestale osobe BiH <strong>Amor Mašović.</strong></p><p>Po njegovim riječima u posljednjem ratu službeno je zabilježen nestanak 28.320 osoba. Od toga broj putem DNK metode identificirano je 14.749 posmrtnih ostataka.</p><p>Nedugo nakon rata koji je trajao od 1992. do 1995. godine 6.024 nestale osobe identificirane su klasičnim metodama prepoznavanja dok još nisu postojale laboratorije za DNK analizu.</p><p>Voditelj programa Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) za zapadni Balkan Matthew Holliday u govoru uoči 30. kolovoza koji su Ujedinjeni narodi proglasili Međunarodnim danom nestalih osoba, pozvao je na otkrivanje informacija.</p><p>Pozvao je sve one koji posjeduju informacije o skrivenim masovnim grobnicama da se obrate nadležnim institucijama kako bi se rasvijetlila sudbina još uvijek nestalih osoba.</p><p>Uz to je Holliday pozvao i obitelji nestalih osoba koje dosad nisu dale uzorke krvi da se obrate Međunarodnoj komisiji za traženje nestalih osoba kako bi se moglo nastaviti proces utvrđivanja identiteta nestalih osoba putem DNK metode.</p>