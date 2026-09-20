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Policija pretresla stadion

Uoči derbija Rijeke i Hajduka pronašli skrivenu pirotehniku, pet navijača privedeno

Piše Ivan Jukić,
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Uoči derbija Rijeke i Hajduka pronašli skrivenu pirotehniku, pet navijača privedeno
Foto: MUP
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Policija je tijekom provjera na riječkom stadionu pronašla skrivenu pirotehniku, a pet navijača je privedeno zbog kršenja sigurnosnih propisa.

Policija je prije početka velikog derbija Rijeke i Hajduka pregledala tribine riječkog stadiona i pronašla veću količinu skrivene pirotehnike. Naime, policajci su pronašli čak 65 dimnih bombi i 46 baklji. Zbog toga je privedeno ukupno pet navijača – četiri domaća i jedan gostujući.

Policija je tijekom utakmice nastavila provoditi mjere osiguranja kako bi se održao red i sigurnost na stadionu i oko njega.

Iz MUP-a su navijače pozvali na fer i korektno navijanje te ih podsjetili da su paljenje i bacanje pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren, kao i isticanje poruka mržnje, strogo zabranjeni.

Policija je također potvrdila da snima događanja na stadionu, a na području na kojem se održava utakmica uspostavljena je i zona zabrane leta.

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Najavili su da će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere kako bi utakmica protekla uz što manje incidenata i kako bi bila zajamčena sigurnost svih sudionika.

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