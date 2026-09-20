Uoči derbija Rijeke i Hajduka pronašli skrivenu pirotehniku, pet navijača privedeno

Policija je prije početka velikog derbija Rijeke i Hajduka pregledala tribine riječkog stadiona i pronašla veću količinu skrivene pirotehnike. Naime, policajci su pronašli čak 65 dimnih bombi i 46 baklji. Zbog toga je privedeno ukupno pet navijača – četiri domaća i jedan gostujući.

Policija je tijekom utakmice nastavila provoditi mjere osiguranja kako bi se održao red i sigurnost na stadionu i oko njega.

🚨 Prije početka utakmice 👮pregledom tribina pronašli su skrivena pirotehnička sredstva:

☑️65 dimnih bombi i

☑️46 baklji.

⚖️ Privedeno:

⏺️ 4 domaća i

⏺️1 gostujući navijač

👮‍♂️ Policija nastavlja s poduzimanjem mjera radi osiguranja reda i sigurnosti #RijekaHajduk#Policijahttps://t.co/K3eXgJG4v6pic.twitter.com/yppyMnvA3P — MUP-RH (@mup_rh) September 20, 2026

Iz MUP-a su navijače pozvali na fer i korektno navijanje te ih podsjetili da su paljenje i bacanje pirotehnike, ubacivanje predmeta na teren, kao i isticanje poruka mržnje, strogo zabranjeni.

Policija je također potvrdila da snima događanja na stadionu, a na području na kojem se održava utakmica uspostavljena je i zona zabrane leta.

Najavili su da će nastaviti poduzimati sve potrebne mjere kako bi utakmica protekla uz što manje incidenata i kako bi bila zajamčena sigurnost svih sudionika.