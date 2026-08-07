Prema zasad dostupnim informacijama, inspektori provjeravaju sve okolnosti slučaja, uključujući podrijetlo mesa i način na koji se proizvodilo i distribuiralo
Upali u ilegalnu pršutanu kod Drniša: Pronašli tisuću pršuta, istražuju podrijetlo mesa
Inspektori su danas na području Drniša otkrili objekt u kojem se nalazilo oko tisuću pršuta, a za koji se sumnja da je radio ilegalno. Inspekcijski nadzor je u tijeku, a nadležna tijela sada utvrđuju podrijetlo mesa te gdje je prerađeno meso trebalo završiti, odnosno u koje je objekte bilo namijenjeno.
Riječ je o pršutani kojoj nije odobren rad i koja nije upisana u upisnik Ministarstva poljoprivrede. Ni za pronađeno meso nije bilo podataka o sljedivosti, kao ni zakonom propisane popratne dokumentacije. Prema zasad dostupnim informacijama, inspektori provjeravaju sve okolnosti slučaja, uključujući podrijetlo mesa i način na koji se proizvodilo i distribuiralo.
Više informacija trebalo bi biti poznato nakon završetka inspekcijskog nadzora.
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