UPALILI ALARME Novi toplinski val zahvatit će cijelu Hrvatsku, evo kada stižu najveće vrućine

Nakon promjenjive i nestabilne nedjelje s kišom, pljuskovima i sunčanim razdobljima, početak tjedna donosi stabilnije vrijeme i postupni porast temperature. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), u drugom dijelu tjedna Hrvatsku očekuje novi toplinski val.

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Toplinski val najprije će zahvatiti Jadran. U četvrtak, 30. srpnja, žuto upozorenje zbog vrućine bit će na snazi za kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. Prema kraju tjedna proširit će se i na unutrašnjost zemlje, pa se vrućine očekuju u svim krajevima Hrvatske.

Foto: DHMZ

U petak, 31. srpnja, upozorenje se proširuje na cijelu Hrvatsku. Žuti meteoalarm tada će vrijediti za osječku, zagrebačku, karlovačku, gospićku, kninsku, riječku, splitsku i dubrovačku regiju. DHMZ poručuje da će temperature prema vikendu nastaviti rasti, pa se vrućine očekuju u svim krajevima zemlje.

Prema izgledima vremena, od srijede do petka prevladavat će sunčano vrijeme, uz povremeno malu do umjerenu naoblaku u unutrašnjosti. Temperature će iz dana u dan rasti pa će u srijedu u unutrašnjosti biti do 32 °C, na Jadranu do 33 °C. U četvrtak će dosezati 33 °C na kopnu i 34 °C na moru, dok se u petak očekuje 34 °C u unutrašnjosti i do 35 °C na Jadranu.

Severe Weather piše da će temperature od srijede ponovno rasti, a krajem tjedna u većem dijelu zemlje mogle bi dosezati 37 do 40 stupnjeva. Najtoplije bi, prema sadašnjim izračunima, moglo biti u nedjelju, kada modeli za Zagreb pokazuju i do 40 °C.

Uz vrlo visoke dnevne temperature moguće su i tropske noći, tijekom kojih se temperatura u gradovima neće spuštati ispod 24 do 26 °C, što otežava rashlađivanje prostora i oporavak organizma. Dugotrajne vrućine i sušno razdoblje dodatno će povećati opasnost od izbijanja i širenja požara, osobito na Jadranu.