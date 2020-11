Upaljena prva svijeća Adventa, u Splitu se zapalila zbog kvara

<p>Ususret Božiću, blagdanu Isusova rođenja, početak Došašća i ove se godine u Zagrebu obilježio tradicionalnim paljenjem prve adventske svijeće na glavnom gradskom trgu.</p><p>Svečanosti paljenja svijeće, u subotu u 17 sati, na Adventskom vijencu na Manduševcu, kao i ranijih godina prisustvovao je zagrebački gradonačelnik<strong> Milan Bandić</strong>, a prigodni obred predvodio je monsinjor Zlatko Koren, kanonik Prvostolnog kaptola zagrebačkog.</p><p>Prvu adventsku svijeću Bandić je zapalio zajedno s dječakom Lukom.</p><p>- Zabava, kultura i gastronomija samo su neki od pojmova koji su godinama opisivali našu Adventsku bajku, no, ove godine ona će biti nešto drugačija. 2020. godina nas je sve itekako pogodila. Potres, poplava, pandemija..događaji su koji na prvu izgledaju nepremostivi, ipak, kad pogledamo oko sebe istina je ponešto drugačiji Možda nema štandova i pozornica, ali pružene ruke i otvorena srca Zagrepčana sjaje daleko jače od svih štandova - rekao je Bandić.</p><p>- U godini koja je poljuljala naš osjećaj sigurnosti i koja je promijenila način na koji gledamo svijet, budimo sigurni u ovo: svi zajedno, u međusobnom pomaganju i solidarnosti, možemo iz ovog izići kao jači i bolji ljudi. Neka nam ovo Došašće bude upravo ono što treba biti - priprava za Božić u skrovitosti, razmišljanju, molitvi i beskompromisnoj brizi za drugoga - istaknuo je. </p><p>Monsinjor Zlatko Koren rekao je kako večeras počinje naš Adventski hod.</p><p>- Noć je poodmakla, a dan se približio. Krist Gospodin poput rose dolazi nas pohoditi s visine; Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakoga čovjeka...I mi - koji nekoć bijasmo u tami - milošću smo Njegova dolaska postali svjetlom u Gospodinu te mu možemo ići u susret s upaljenim svjetiljkama - rekao je Koren. </p><p>Zagreb je u adventskom razdoblju okićen ukrasima i osvijetljen lampicama, na Trgu bana Jelačića postavljen je veliki bor, a tu je i deset bijelih kućica zagrebačkih obrtnika.</p><p>Drugi novitet su Zagrebačke jaslice, točnije online izložba fotografija crkvenih božićnih jaslica nastalih od 2007. do 2020.</p><p>Iz Turističke zajednice Grada Zagreba ranije su izvijestili da u sklopu projekta "Svjetlost Adventa" s desetak institucija na Gornjem gradu inicirali ukrašavanje njihovih prozora u blagdanskom duhu, a pozivali su i stanare i sve ostale da postanu dio te inicijative.</p><p>- Time želimo pokrenuti toplu priču, donijeti pozitivne emocije, kreirati osjećaj zajedništva i potaknuti i građane da se uključe i daju doprinos Adventu - poručili su iz TZGZ.</p><p>Zbog epidemioloških mjera, ovogodišnji Advent u Zagrebu odvija se u puno manjem obimu, bez tradicionalne ugostiteljske ponude, poznatog klizališta - Ledenog parka i brojnih drugih kulturnih i zabavnih sadržaja te bez uobičajene predblagdanske gužve, domaćih i stranih turista.</p><h2>U Splitu pregorjela svijeća</h2><p>Paljenje prve svijeće u Splitu otkrilo je probleme u instalacijama adventskog vijenca. Pred završetak svečanosti paljenja u Đardinu nakon pozdravnih govora došlo je do kratkog spoja. Svijeća se zadimila i pregorjela.</p>