Upaljeni meteoalarmi: Stiže nagla promjena, posebno u ovoj regiji! Na Jadranu do 31 °C

Za dio Hrvatske upaljeno je žuto i narančasto upozorenje, stoji na DHMZ-u u prognozi za srijedu. Upozorenja su upaljena za zagrebačku regiju, karlovačku, gospićku regiju, zapadnu obalu Istre te velebitski kanal.

Prema DHMZ-u, Hrvatsu očekuje djelomice sunčano vrijeme s promjenjivom naoblakom te nestabilno. Očekuju nas i pljuskovi praćeni grmljavinom koji su mogući u noći i rano ujutro u središnjim predjelima, a prema kraju dana sa zapada jače naoblačenje s kišom, lokalno je moguće i nevrijeme, osobito na sjeveru unutrašnjosti.

U Dalmaciji će biti pretežno sunčano. Na kopnu vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, u noći naglo u jačanju na jak. Na Jadranu umjereno do jako jugo i jugozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka od 14 do 18, na Jadranu između 17 i 21, a najviša dnevna uglavnom od 25 do 30, u Dalmaciji malo viša.