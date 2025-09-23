Upaljeni su meteoalarmi, javila se i Civilna zaštita: Snažno nevrijeme stiže u Hrvatsku!

Jesen je stigla u Hrvatsku, a s njom i velika promjena vremena. Dok smo još u ponedjeljak mogli uživati u temperaturama blizu 30 stupnjeva Celzijevih i suncu, utorak je donio kišu i drastičan pad temperature...

Ali utorak je bio samo uvod u period kišnog vremena koje je pred nama.

- Promjenljivo, ponegdje i pretežno oblačno s povremenom kišom, mjestimice i pljuskovima praćenim grmljavinom. Na Jadranu i uz njega oborina će biti češća i lokalno oblina. Na obali je moguće i nevrijeme, najprije na sjevernom Jadranu, u drugom dijelu dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na sjevernom Jadranu umjeren do jak istočni vjetar, u Dalmaciji jugo, prolazno ponegdje i olujno, od sredine dana u okretanju na sjeverozapadni. Najniža temperatura zraka od 12 do 17, na moru od 17 do 22 °C. Najviša dnevna od 20 do 25 °C, u središnjoj i gorskoj Hrvatskoj i koji stupanj niža - stoji u prognozi DHMZ-a za srijedu, 24. rujna.

Foto: DHMZ

Za srijedu je za većinu Hrvatske oglašeno narančasto upozorenje, koje, stoji na stranicama DHMZ-a, znači da je vrijeme opasno.

Narančasto upozorenje zbog obilnih oborina i grmljavinskih nevremena na snazi je za splitsku i riječku regiju.

- Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu - upozoravaju iz DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Za gospićku i kninsku regiju na snazi je narančasti meteoalarm zbog oborina. žuti zbog grmljavinskih nevremena. Dubrovačka regija pod narančastim je upozorenjem zbog grmljavinskih nevremena. Za karlovačku regiju na snazi je žuti meteoalarm zbog oborina, zagrebačka i osječka regiju su u povoljnom 'zelenom', nema upozorenja za ove dvije regije.

Za cijelu obalnu Hrvatsku na snazi je žuti meteoalarm zbog udara vjetra.

Zbog opasnog vremena oglasili su se i iz Civilne zaštite.

- Pratite vremenske prognoze i upozorenja DHMZ-a kako biste na vrijeme poduzeli potrebne mjere zaštite. Intenzivna obilna oborina može prouzročiti pojave urbanih i bujičnih poplava.Posebice apeliramo na građane koji žive na bujicama sklonim područjima da pravovremeno poduzmu mjere zaštite svoje imovine. U slučaju opasnosti nazovite 112 - poručuju iz Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a.

