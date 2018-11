Kuhari u Sonyju obračunali se noževima? Dvoje ozlijeđenih

Dvoje ljudi ozlijeđeno je u incidentu u Sonyjevoj zgradi u Londonu. Navodno je svemu prethodila svađa dvojice kuhara koji su se poslije obračunali noževima, piše Daily Mail.

Djelatnike ureda Sony Musica su evakuirali, a nakon napada jedna je osoba uhićena.

- Čuli smo vrištanje, dolazilo je iz restorana, kažu svjedoci.

Na mjestu događaja je policija.

Early suggestion is that someone with a machete has entered the Sony building in Kensington. Hoping those inside are safe pic.twitter.com/5TnjafCREq