Ipak, ni najsuvremenije obrazovanje neće pomoći s demografijom. U manjim sredinama nema dovoljno učenika za popunjavanje programa
Upis ne smije biti trauma, a utrka za peticama u osnovnoj školi trebala bi postati prošlost
Upis u srednju školu roditeljima ponekad služi kao metoda plašenja. Rečenica “nećeš se moći nigdje upisati ako ne ispraviš hrvatski/matematiku/geografiju” ponavlja se iz generacije u generaciju, no uglavnom klincima ne znači puno. Mnogi od njih ni u drugom polugodištu 8. razreda nemaju jasnu sliku što bi trebali upisati u srednjoj, ali stalno slušaju o tim nekim “zanimanjima” kojima bi se trebali baviti i prije nego što znaju pošteno oprati suđe.
