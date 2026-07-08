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OSTALO 9400 MJESTA

UPISI U SREDNJE ŠKOLE Čak se 38 tisuća učenika upisalo

Piše HINA,
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UPISI U SREDNJE ŠKOLE Čak se 38 tisuća učenika upisalo
Zagreb: Prvi put u?enici se internetom prijavljaju za upise u srednju školu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL/ilustracija
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Najveći interes i dalje je za strukovne programe, njih 70,1 posto. Gimnazijske programe odabralo je 28,1 posto, dok se u umjetničke programe upisalo 1,8 posto

Pravo upisa u srednje škole u ljetnom roku ostvarilo je ukupno 38.005 učenika, pri čemu je najveći interes zabilježen za strukovne programe i opće gimnazije, a kao najtraženiji su se izdvojili zagrebačka II. gimnazija i smjer referent za poslovnu ekonomiju, pokazuju podaci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih nakon završetka e-upisa.

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Najveći interes i dalje je za strukovne programe, u koje se upisalo 26.660 učenika, što čini 70,1 posto svih upisanih. Gimnazijske programe odabralo je 10.646 učenika (28,1 posto), dok se u umjetničke programe upisalo 699 učenika (1,8 posto). Među gimnazijskim programima, najveći interes učenika zabilježen je za opću gimnaziju, a prednjače škole iz Zagreba i Splita.

Najveći broj prijava ostvarila je II. gimnazija u Zagrebu, odmah iza nje slijedi VII. gimnazija u Zagrebu, dok je Gornjogradska gimnazija u Zagrebu također zabilježila visok interes. Visok interes zabilježile su i X. gimnazija Ivan Supek te XI. gimnazija. Među splitskim gimnazijama prednjači IV. gimnazija Marko Marulić za opću gimnaziju, dok je II. gimnazija u Splitu najtraženija među jezičnim gimnazijama. 

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Za jesenski rok preostalo oko 9400 mjesta

Među strukovnim programima prednjače zanimanja iz područja ekonomije, turizma, zdravstva, tehničkih i obrtničkih zanimanja. Najveći interes učenika zabilježen je za obrazovni program referent za poslovnu ekonomiju, a odmah iza njega slijedi program turistički tehničar destinacije.

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Visok interes zabilježen je i za program medicinska sestra opće njege, dok se među tehničkim zanimanjima najviše učenika odlučilo za programe automehatroničar i monter strojarskih instalacija. Obilježje ovogodišnjih upisa je i snažan interes za zanimanja u uslužnim djelatnostima, pa su tako među deset najtraženijih programa i frizer, kozmetičar te komercijalist. Na popisu su također tehničar za računarstvo i upravno-poslovni referent.

Okvirni broj upisnih mjesta koja će biti dostupna u jesenskom upisnom roku bit će poznat 15. srpnja, nakon što učenici koji su ostvarili pravo upisa potvrde svoj upis u odabrane srednje škole. Prema trenutačnim podacima, ostalo je još oko 9.400 slobodnih mjesta, naglasili su iz Ministarstva. 

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