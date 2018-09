Upoznajte Zdravoljupce i doznajte kako ih sakupiti

Pridružite se veseloj družini Zdravoljubaca! Pjevajte, plešite, sakupljajte plišance, isprobajte nove recepte, igrajte igrice...

Malo je potrebno da svi postanemo Zdravoljupci :) Preuzmite svoj letak i avantura može početi od 23.8.!

Kako sudjelovati

Za svakih potrošenih 50 kn, dobit ćete jednu naljepnicu. Sakupite 40 naljepnica i kupite plišanu igračku Zdravoljupca za 10 kn.

Ako sakupite 20 naljepnica, plišanu igračku možete kupiti za 50 kn. Redovna cijena plišane igračke, bez naljepnica je 115 kn. Naljepnice možete sakupljati od 23.8. do 28.10., a plišane igračke kupiti do 12.11. ili do isteka zaliha.

Upoznajte Zdravoljupce

Brokula Branko - Osim što pomaže u probavi, regulira šećer i smanjuje kolesterol, Branko je u svakomvrtu veliki zavodnik i uvijek drži do svog izgleda. Najviše je ponosan na svoju frizuru. U slobodno vrijeme uči kuhati i piše pjesme.

Banana Bela - Puna B kompleks vitamina, osigurava puno energije i podiže naše raspoloženje. Ako je netko sportski tip, onda je to Bela! Ne može dvije sekunde biti na miru, stalno skakuće i nešto izvodi. Valjda joj je zato uvijek vruće pa nosi “raskopčanu” koru.

Jagoda Jana - Vitaminima A i C jača naš imunitet i pomaže pri liječenju anemije. Njezino rumeno lice najbolje opisuje karakter... Jana je mirno, sramežljivo i slatko biće koje jednostavno moraš voljeti. Treba joj malo vremena da se oslobodi, ali kad se opusti ne možeš ju zaustaviti.

Mrkva Mirko - Za prijatelje - Beta Karoten. Osim što je dobar za kožu, pun je vitamina i smanjuje kratkovidnost. Obožava biti na suncu, ima lijepu prirodnu boju i savršen vid. Uvijek izgleda cool, malo glumi frajera, ali zapravo je jako simpa lik.

Patlidžan Patrik - Odličan je izvor vitamina koji čuva srce i smanjuje stres. Za Patrika možemo reći da je rođeni šaljivdžija. Ne može podnijeti da se netko pored njega osjeća loše i zbog toga je omiljen u društvu. Prava je dobrica, uvijek će svoje vitamine rado podijeliti s drugima.

Češnjak Luka - Ima čudesno antibakterijsko djelovanje. Njegov imunitet je toliko jak da u jednom dahu doslovce može otpuhati sve štetne bakterije. No, njegova najveća prednost ujedno je i njegova najveća mana jer kad puhne, nitko ne želi biti u njegovoj blizini.

Kruška Klara - Miss voća 2018. Ima najljepšu figuru koju ne skriva pred ostalima. Puna je sebe jer je bogata vlaknima i antioksidansima, pomaže probavi, a vrlo je poželjna u njezi kože. Ako nije na grani, onda je sigurno pred ogledalom gdje se divi svojoj ljepoti.

Više informacija o novom programu vjernosti i Zdravoljupcima dostupno je na www.zdravoljupci.hr.

Poslušajte Zdravoljupci pjesmu

Zdraa-voo svima! Zdravoljupci sad su tu, za energiju i akciju! Upoznajte bananu Belu, patlidžana Patrika, krušku Klaru, brokulu Branka, jagodu Janu, mrkvu Mirka i češnjaka Luku kroz pjesmu!

Preuzmite tekst pjesme Zdravoljupci i zapjevajte s nama!

