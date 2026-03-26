Upozorenje iz Sabora: Hrvatska ovisi o uvozu hrane, kriza dolazi

Martin Kordić (Hrvatski suverenisti) rekao je u četvrtak da energetska kriza nije isključivo problem nafte i plina već u svojoj srži kriza hrane, upozorivši da Hrvatska uvozi više od 50 posto prehrambenih proizvoda te da uvoz hrane premašuje izvoz više od milijardu eura godišnje. "U trenutku kada cijena energenata skače, kada geopolitičke napetosti zaustavljaju brodove i kamione, kada suša ili rat negdje drugdje prekine opskrbni lanac mi smo ranjivi", rekao je Kordić tijekom slobodnih saborskih govora uime Kluba Dom i nacionalno okupljanje i Hrvatski suverenisti. Upozorio je da, dok izvozimo pšenicu istovremeno uvozimo više od 30 posto pekarskih proizvoda i brašna visoke dodatne vrijednosti. Pri tome, tu razliku u cijeni plaća svaka hrvatska obitelj pred policom u trgovini ili pekari.

Kordić je iznio i podatak da Hrvatska ima oko 1,5 milijun hektara poljoprivrednog zemljišta pri čemu se aktivno obrađuje manje od 900.000 hektara, a gotovo 600.000 hektara leži neobrađeno.

"To je dvostruko veća površina od cijele Istarske županije. Ta zemlja nije teret, ona je naša polica osiguranja", poručio je.

Podsjetio je i da je njegov klub u Saboru pokrenuo inicijativu da Hrvatska uvede strože kontrole uvoza mesa koje sadrži pesticide i hormone rasta, zabranjene u EU. No, vladajuća većina tu je inicijativu odbila.

Stoga se hrvatski farmeri, koji poštuju propise te ulažu u kvalitetu i zdravlje životinja, suočavaju s uvoznikom koji te troškove nema, upozorio je, kao i na to da Hrvatska ima manje od 180.000 registriranih OPG-ova te da njihov broj pada svaki dan.

Krpan (SDP): Mnoge žene godinama trpe partnersko iživljavanje

Uoči saborske rasprave o prijedlogu stranke Možemo! da osnuje istražno povjerenstvo o femicidu, Sandra Krpan (Klub SDP-a) rekla je da su ubojstva žena posljedica siromaštva, potplaćenosti, isključenosti i bijesa, nemoći i nesnalaženja u društvu koje se mijenja sa ženama koje ne pristaju biti ničija svojina.

Upozorila je i da mnoge žene godinama trpe partnersko iživljavanje zbog kredita, računa, skupoće i neizvjesne sive svakodnevice. "Od žena ova država traži da trpe, pokore se i rintaju. Ako neka strada, ako neku umlate, zadave ili upucaju - sama si je kriva", rekla je.

Napominjući da je Vlada odbila prijedlog Možemo! o osnivanju istražnog povjerenstva o femicidu, Draženka Polović (Klub Možemo!) ocijenila je da će istu sudbinu doživjeti i njihov prijedlog o osnivanju saborskog Istražnog povjerenstva o 'aferi Medikol' kako bi javnost dobila odgovore zašto država nije kupila PET/CT uređaje koje je mogla kupiti za višestruko manje novca od onoga što Medikolu isplaćuje na godišnjoj razini.