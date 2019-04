Uprava Uljanika: Zaštitari su se vratili u brodogradilište

Uprava pulskog Uljanika u ponedjeljak navečer izvijestila je kako je pulsko brodogradilište povratkom svih Uljanikovih zaštitara te uz dodatni angažman zaštitarske tvrtke "Crni vjetar", suprotno nedavnim napisima u medijima, ostalo štićeni prostor.

Zaštita prostora osigurana je tako da su svi Uljanikovi zaštitari na svojim radnim mjestima, poručuju iz Uprave.

"U proteklih nekoliko dana bilo je nekoliko intervencija zaštitarskih službi i policije zbog provaljivanja i neovlaštenog ulaska u prostore Uljanika, međutim upravo zbog očekivanih problema sve su službe u posebnoj pripravnosti i danas je jedna osoba privedena u policijsku stanicu", navodi se u priopćenju za javnost Uprave Uljanika. U njemu stoji kako je Uprava tijekom prošlog tjedna zatražila hitne konzultacije i podršku nadležnog ministarstva i Vlade u osiguranju nužnih uvjeta za nastavak održivosti sustava i zaštite imovine Uljanika koja se nalazi na koncesijskom području.

"Radi se o imovini koja je u najvećoj mjeri u hipotekarnom vlasništvu države. No jedinu povratnu informaciju koju smo uspjeli dobiti od državnih institucija jest da su odgovorne osobe na blagdanskom dopustu do 23. travnja. Nadamo se da ćemo nakon tog datuma aktivno raditi na rješavanju situacije u Uljaniku. S obzirom na to da se radi o značajnom državnom interesu, očekujemo i nadamo se da će Ministarstvo unutarnjih poslova voditi računa o izvanrednoj situaciji u kojoj se Uljanik nalazi i osigurati dodatnu podršku sigurnosti u krugu Uljanika" , zaključila je Uprava Uljanika.

Naime, kako su predstavnici sindikata u Uljaniku u petak izvijestili novinare, čak 150 radnika pravne i kadrovske službe, platnog sustava te IT-ovci tvrtke Uljanik Poslovno informacijski sustavi u petak ujutro napustili su svoja radna mjesta i išli kućama nakon što mjesecima nisu dobili plaću. Radno mjesto napustili su time i zaštitari koji su čuvali porte Uljanika, pa je time Uljanik ostao bez stražara na ulazu u brodogradilište i više nije imao tko čuvati imovinu škvera.

Tema: Hrvatska