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Uprava ZET-a poziva Sindikate da žurno potpišu Kolektivni: 'Moramo isplatiti i plaće...'

Piše Ivan Hruškovec,
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Uprava ZET-a poziva Sindikate da žurno potpišu Kolektivni: 'Moramo isplatiti i plaće...'
Zagreb: Krenuli tramvaji sa Remize | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL
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Ponuda prema kojoj Uprava ZET-a u kolektivni ugovor ugrađuje indeksaciju plaća štiti radnike i radnice ZET-a od inflacije na razdoblje od sljedeće tri godine, navode iz Uprave ZET-a

Jutros je na inicijativu Uprave ZET-a održan sastanak uprave ZET-a sa sindikalnim predstavnicima, na kojem je Uprava pozvala sindikalne predstavnike, Dražena Jovića,  Vladimira Jozića i Gorana Vučemilovića, na žurno potpisivanje novog kolektivnog ugovora na razdoblje od tri godine. Naime, odlukom Županijskog suda u Zagrebu, od 30. rujna utvrđeno je da u ZET-u nema važećeg kolektivnog ugovora, a sljedeći tjedan je potrebno isplatiti plaće, izvijestili su iz ZET-a u petak popodne.

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Ističu da su ponovili dosadašnju ponudu da novi kolektivni ugovor sadrži sva materijalna prava koja su bila utvrđena dosadašnjim kolektivnim ugovorom, da novi kolektivni ugovor sadrži rast osnovice plaće od 4,5% od 1. listopada, te da uključi indeksaciju plaća jednom godišnje, prema indeksu potrošačkih cijena. To znači da bi prema ponudi Uprave osnovica plaće 1. siječnja 2027. rasla još otprilike 4,5%.

- Još jednom ističemo da ponuda prema kojoj Uprava ZET-a u kolektivni ugovor ugrađuje indeksaciju plaća štiti radnike i radnice ZET-a od inflacije na razdoblje od sljedeće tri godine. Vrlo mali broj poduzeća i organizacija u Hrvatskoj imaju takav osigurač ugrađen u kolektivni ugovor  - navode iz ZET-a. 

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Poručuju da ukoliko sindikati žurno ne prihvate ponudu za sklapanje kolektivnog ugovora, Uprava ZET-a će plaće isplatiti, ali bez predloženih povećanja osnovice. Dodaju i da su pravno odgovorni za  isplatu plaća u zakonskom roku, te stoga ovim putem pozivaju sindikate da žurno odgovore na predloženu ponudu.

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