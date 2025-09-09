Troje svjedoka sudu je reklo da je Burić tražio 100 eura mita po utovaru drvne građe. Njegov odvjetnik kaže da će se žaliti
Upravitelj šume u Otočcu mora iza rešetaka zbog mita: 'Od sad više nećeš tovariti bez mene!'
Zvonko Burić (60), bivši upravitelj Šumarije Otočac pod Hrvatskim šumama, nepravomoćno je osuđen na deset mjeseci bezuvjetnog zatvora zbog traženja mita. Optužen je da je 2022. godine u vožnji nazvao Milana Samardžiju, odgovornu osobu tvrtke koja se bavi prodajom i izvozom drveta, i zatražio da se nađu na benzinskoj postaji kraj koje je kafić.
Kad su stigli, Milan Samardžija je izašao iz auta, a za njim njegov sin Dino i još jedan radnik, a iz kafića je izašao Burić. Prišao mu je i rekao 'Od sad više nećeš tovariti bez mene!' Samardžijin sin i radnik su bili udaljeni pet metara i sve čuli. Burić je tako od Samardžije tražio 100 eura mita po turi drveta, kojeg je bilo ukupno 220 kubika. U obrazloženju presude stoji da su svi svjedoci vjerodostojni jer im se iskazi ne razlikuju previše, a Milan Samardžija je odmah svom šefu mailom javio da Burić traži mito i da ga treba prijaviti.
- Sud smatra da je Burić tražio mito i taj iznos kojeg je tražio je trebao biti za to da se obavi određena radnja koju bi Burić ionako po zakonu morao obaviti, a to je prodaja drvne građe - stoji u presudi.
Burić se branio da to nije istina, da svjedoci nisu mogli čuti što su on i Samardžija pričali, a samog Milana Samardžiju je optužio za pritisak na njegove redarnike iz šumarije. No redarnik kojeg je Burić imenovao kaže da sa Samardžijom nikad nije imao problema.
U pojašnjenju presude, sa suda kažu da iako je za primanje mita kazna zatvora od jedne do 8 godina, vjeruju da se poanta kazne može postići i s 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Tome u prilog govori da je Burić neosuđivan, nema otegotnih okolnosti, a od počinjenja kaznenog djela je prošlo tri godine. Burićev odvjetnik je najavio žalbu, a on se nije pojavio na izricanju presude.
