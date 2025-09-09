Obavijesti

News

Komentari 8
BEZUVJETNI ZATVOR

Upravitelj šume u Otočcu mora iza rešetaka zbog mita: 'Od sad više nećeš tovariti bez mene!'

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 1 min
Upravitelj šume u Otočcu mora iza rešetaka zbog mita: 'Od sad više nećeš tovariti bez mene!'
Seget: Hrvatske šume navodno sanirali opožarenu šumu | Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell

Troje svjedoka sudu je reklo da je Burić tražio 100 eura mita po utovaru drvne građe. Njegov odvjetnik kaže da će se žaliti

Zvonko Burić (60), bivši upravitelj Šumarije Otočac pod Hrvatskim šumama, nepravomoćno je osuđen na deset mjeseci bezuvjetnog zatvora zbog traženja mita. Optužen je da je 2022. godine u vožnji nazvao Milana Samardžiju, odgovornu osobu tvrtke koja se bavi prodajom i izvozom drveta, i zatražio da se nađu na benzinskoj postaji kraj koje je kafić.

Kad su stigli, Milan Samardžija je izašao iz auta, a za njim njegov sin Dino i još jedan radnik, a iz kafića je izašao Burić. Prišao mu je i rekao 'Od sad više nećeš tovariti bez mene!' Samardžijin sin i radnik su bili udaljeni pet metara i sve čuli. Burić je tako od Samardžije tražio 100 eura mita po turi drveta, kojeg je bilo ukupno 220 kubika. U obrazloženju presude stoji da su svi svjedoci vjerodostojni jer im se iskazi ne razlikuju previše, a Milan Samardžija je odmah svom šefu mailom javio da Burić traži mito i da ga treba prijaviti. 

- Sud smatra da je Burić tražio mito i taj iznos kojeg je tražio je trebao biti za to da se obavi određena radnja koju bi Burić ionako po zakonu morao obaviti, a to je prodaja drvne građe - stoji u presudi. 

Burić se branio da to nije istina, da svjedoci nisu mogli čuti što su on i Samardžija pričali, a samog Milana Samardžiju je optužio za pritisak na njegove redarnike iz šumarije. No redarnik kojeg je Burić imenovao kaže da sa Samardžijom nikad nije imao problema. 

U pojašnjenju presude, sa suda kažu da iako je za primanje mita kazna zatvora od jedne do 8 godina, vjeruju da se poanta kazne može postići i s 10 mjeseci bezuvjetnog zatvora. Tome u prilog govori da je Burić neosuđivan, nema otegotnih okolnosti, a od počinjenja kaznenog djela je prošlo tri godine. Burićev odvjetnik je najavio žalbu, a on se nije pojavio na izricanju presude.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €
PROJEKT MIRAMARSKA

Petar Pripuz upravo je dobio dozvolu za neboder od čak 20 katova. Koštat će 50 milijuna €

Vlasnik CIOS grupe je kupio projekt o kojem se počelo pričati još prije 16 godina, ali nikada nije izgrađen. Uz poslovni toranj će biti i niži objekt, a lokacija je udaljena tek jedan kilometar od Trga bana Jelačića u Zagrebu
Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku
NEVJEROJATNO

Šokantan video iz Zagreba! Divljak skoro pregazio ženu na pješačkom! Policija ima snimku

U retrovizoru sam vidio kako i dalje divlja, pretjecao je po punoj liniji. Da nisam potrubio gosođi, ovaj divljak bi je pokupio. Čovjek je za zatvor, ispričao nam je čitatelj koji je snimio video
FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu
TRAGEDIJA

FOTO UŽASA Ovdje je kamion usmrtio pješakinju u Zagrebu

ZAGREB, SLAVONSKA AVENIJA Kako je objavila zagrebačka policija, u utorak oko 8.30 sati na raskrižju Slavonske avenije i Ulice III. Resnik, kamion je naletio na pješakinju koja je poginula

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025