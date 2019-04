Upravljamo financijama na 20 međunarodnih tržišta iz Zagreba

Centar financijskih aktivnosti Zagreb (Finance Shared Service Center Zagreb – 'FSSC') koji posluje u okviru PLIVE, članice Teva grupe, s radom je započeo 2014. godine kao prvi takav centar u Hrvatskoj usmjeren na dodatno unapređenje kvalitete usluga i učinkovitosti financijskih aktivnosti te daljnje jačanje Tevine konkurentnosti na brojnim svjetskim tržištima na kojima posluje. Danas je najveći centar financijskih usluga u Hrvatskoj i jedan od najbrže rastućih segmenata organizacije koji je u tri godine utrostručio broj zaposlenih i opseg operacija.



Centar trenutačno broji 120 zaposlenika koji u međunarodnom korporativnom okruženju kontinuirano rade na uvođenju novih, visoko automatiziranih i robotiziranih tehnologija u poslovanje kako bi dodatno olakšali i ubrzali provođenje poslovnih aktivnosti s ciljem jačanja poslovanja i unapređenja zadovoljstva korisnika.



Sukladno dosadašnjem planu širenja aktivnosti, ovaj je centar do sada objedinio računovodstvene usluge svih većih Tevinih europskih lokacija i podržava velik broj zemalja u Europi, kao što su Njemačka, Španjolska, Italija, Francuska, Velika Britanija, Švicarska, a do kraja 2019. planira preuzeti i 5 dodatnih. Uspješno provedene aktivnosti na tim tržištima bile su osnova za uvođenje novih vrsta usluga kao i povećanje broja zemalja koje će svakodnevnu podršku dobivati od grupe mladih visokoobrazovanih stručnjaka iz Zagreba. U tom smislu značajan iskorak predstavlja početak preuzimanja tržišta Sjeverne Amerike i Kanade koja uz svoje regulatorne specifičnosti i vremenske zone donose potrebu za zapošljavanjem novih djelatnika. Taj očekivani rast poslovanja u nadolazećem razdoblju rezultirat će otvaranjem pedesetak novih radnih mjesta koja će biti odgovorna za pružanje podrške navedenim tržištima. To ga, između ostalog, čini pravim mjestom za buduće stručnjake željne poslovnih izazova, koji će moći iz prve ruke iskusiti rad u multikuturalnom i dinamičnom okruženju kompanije koja se neprestano razvija i raste. Iako se radi o već iskusnim stručnjacima, riječ je o mladom timu koji je izgradio ugodno radno okruženje u kojem se posebna pažnja poklanja dobroj ravnoteži privatnog i poslovnog pa se nađe vremena i za zajednička druženja.



„Preuzimanje dodatnih tržišta još je jedna potvrda visokokvalitetne potpore i uspješnog vođenja međunarodnih financijskih projekata za koje smo zaduženi. S obzirom na naše nove poslovne aktivnosti, u sljedećem ćemo razdoblju biti u potrazi za novim stručnjacima i talentima koji će iz Hrvatske pružati podršku Tevinom financijskom poslovanju diljem svijeta, što je osim velike odgovornosti svakako i izvrsna prilika za stjecanje iskustva u međunarodnim timovima. Članovi našeg tima imaju mogućnost kontinuirano učiti, napredovati i usavršavati se kroz suradnju s multidisciplinarnim timovima na lokalnoj i globalnoj razini, a posebno smo ponosni na činjenicu da većina naših menadžera i rukovoditelja dolazi upravo iz naših redova“ , izjavio je Dheeraj Nagpal, viši direktor financijskih operacije Europe.

Tema: Promo sadržaj